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Can Ataklı'dan sonra Başbuğ'dan da darbe iması!

Cumhuriyet gazetesine konuşan Başbuğ, "Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir’de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi" sözleriyle eleştiri oklarını üzerine çekti.

Güncel / 04 Ocak 2021 Pazartesi 11:48
Can Ataklı'dan sonra Başbuğ'dan da darbe iması!

Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ son açıklamasıyla yine gündemde. AK Parti'ye FETÖ'nün siyasi ayağı iması yaparak tepkileri üzerine çeken ve AK Partili vekillerle davalık olan Başbuğ, bu kez de darbe açıklamasıyla konuşuluyor.

Cumhuriyet gazetesine konuşan Başbuğ, 'Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir'de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi' dedi, eleştiri oklarını üzerine çekti.

Muhabirin 'Menderes 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir'deki konuşmasında “Yolumuz serbest seçim yoludur. Memleketimizde demokrasinin yerleştirilmesinin yolu budur. Fakat her şeyden önce düzenin korunması kati bir zorunluluktur” diyor. Konuşmasının demokrasi açısından bir bedeli oldu mu? ' sorusuna Başbuğ şu yanıtı verdi:

Erken seçim tarihini açıklasaydı'

'23 Mayıs 1960 günü DP Genel İdare Kurulu toplantısında Sıtkı Yırcalı, “Derhal seçimleri yapacağımızı açıklayayım” deyince, Adnan Menderes'in cevabı “derhal” olmuştu. Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir'de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi. Çünkü erken seçim kararı almış bir hükümete karşı bir askeri darbenin gerçekleştirilmesi, açıkça milletin siyasi iradesine de vurulacak bir darbe olurdu. '

'Darbeye meşruiyet sağladı' yorumları

Başbuğ'un sözleri sosyal medyada tartışma konusu oldu. Kimi yorumcular, Menderes seçime gitmedi diye suçlanmasının yanlış olduğunu Başbuğ'u darbeye meşruiyet sağlamak ve mazur görmekle eleştirdi.

İlker Başbuğ

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