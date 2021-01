Ataklı'nın sözlerine soruşturma!

Gazeteci Can Ataklı Youtube hesabından bir video paylaşımı yaptı. Videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevini bırakması için yaşanmasını istediği senaryoları anlatan Ataklı, 'Darbe ihtimalini en az görenlerdenim. Bugünün koşullarında darbe yapabilecek kabiliyet yok. Bana göre darbe yapmak çok zor." dedi.



DARBENİN NASIL OLACAĞINI SÖYLEDİ!



Darbeye destek çıkan Ataklı, "Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım. Büyük bir doğal afet, büyük bir deprem, başka bir doğal felaket… Çok büyük sel, çok büyük yangınlar… Hani Avustralya'yı yakan yangın vardı ya o kadar büyük yangınlar, deprem, çok büyük can kaybına yol açacak sel felaketi gibi… Ama en korkutucu olan Türkiye'nin bir askeri başarısızlık elde etmesi' şeklinde konuştu.



KARDEŞLİK DERNEĞİ ŞİKAYETÇİ OLDU



Kardeşlik Derneği Ataklı'nın sözleri ardından savcılığa suç duyurusunda bulundu. Avukat Kemal Levent ve Ekrem Turan aracılığıyla savcılığa sunulan şikayet dilekçesinde Can Ataklı'nın Youtube üzerinden yapmış olduğu konuşmada Cumhurbaşkanımız'a ve mevcut hükümete karşı " ……. ne zaman ki büyük oy aldığı, oy almasa da ona en büyük desteği veren cahilleştirilmiş ve yoksullaştırılmış halka ekmek veremez hale gelirse öfke farklı olur" şeklinde sözler sarf ederek Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Ak Parti seçmenine hakaret ettiğini belirtti.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Dilekçede halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiğini ileri sürülen Ataklı'nın Salt bir siyasi partiye oy verdi veya oy vermese bile sempati duydu diye veya o siyasi partiyi hiç sevmese veya oy vermese bile sadece bu ülkeye hizmet edip milletin menfaatlerini gözettiği için ülkenin Cumhurbaşkanı'na gönül veren vatandaşları salt bu nedenle aşağılamak, onları cahil ve yoksul diye nitelendirmek çağ dışı ve hakkaniyetsiz bir davranış sergilediği anlatıldı. Can Ataklı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.