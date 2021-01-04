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Alibaba'nın kurucusu kayıp!

Çinli e-ticaret devi Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın yaklaşık 2 aydır medyada görülmemesi "kayıp" şüphelerine neden oldu.

Dünya / 04 Ocak 2021 Pazartesi 13:44
Alibaba'nın kurucusu kayıp!

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, Ma Kasım ayından bu yana medyada görülmedi. Aynı habere göre, halka arzı nedeniyle açılan soruşturmada yer aldığı belirtilen iş insanının nerede olduğu konusu tartışmalara neden oldu.

Ma'nın kişisel Twitter hesabından paylaştığı son tweet ise 10 Ekim'de atıldı. Ma,kendi programı olan 'Afrika İş Kahramanları' programının finalinde de yer almamıştı. Şirketten yapılan resmi açıklamada Ma'nın programa 'takvim çatışması' nedeniyle katılmadığı bilgisine yer verilmişti.

50,6 MİLYAR DOLAR SERVETİ BULUNUYOR

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre 50,6 milyar dolarlık servetiyle Çin'in en zengin 4. insanı olan Jack Ma 24 Ekim'de Şanghay'da yaptığı konuşmada ülkesindeki regülasyonların inovasyonların önünü kestiğini belirtip reform çağrısında bulunmuştu. Bu konuşmadan yaklaşık 1 hafta sonra Jack Ma'nın sahibi olduğu Ant Group'un Şanghay Borsası'ndaki 37 milyar dolarlık halka arzı gerekli izinlerin alınmasına rağmen yetkililer tarafından durduruldu. The Wall Street Journal halka arzın bizzat Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in emriyle iptal edildiğini iddia etti.Kasım ayında Jack Ma, 1,5 milyon dolar ödüllü TV girişimci yarışma programı Africa's Business Heroes'un jürisinden ayrıldı. Alibaba'dan yapılan açıklamada Jack Ma'nın yoğun programı sebebiyle programdan ayrılmak zorunda kaldığı belirtildi. Ancak Jack Ma'nın sadece 2 hafta önce yarışmacılarla tanışmak için sabırsızlandığını belirten bir tweet atmış olması kafaları karıştırdı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Aralık ayında ise Çin'de Alibaba'ya rekabet soruşturması açıldı ve otoriteler tarafından Ant Group'un faaliyetlerini yeniden yapılandırılması emredildi. Bu süreçte sahibi olduğu hisselerdeki düşüş sebebiyle Jack Ma'nın servetinde 12 milyar dolarlık bir düşüş yaşandı. Kariyeri boyunca medyayla sıcak ilişkiler kuran Jack Ma son günlerde dünya basınında nerede olduğunun bilinmediğine dair haberler çıkmasına rağmen herhangi bir açıklamada bulunmadı.

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