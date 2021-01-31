Suriye'de kanlı saldırı!

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ve Bab ilçesilerinde üst üste bombalı terör saldırısı meydana geldi. Suriye'nin kuzeyindeki Bab ve Azez ilçelerinde düzenlenen terör saldırılarında ölenlerin sayısı 10'a, yaralı sayısı 24'e yükseldi.



AZEZ'DE BOMBA YÜKLÜ ARAÇ İNFİLAK ETTİ



Kilis ilinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez'in ilçe merkezinde, Suriye Geçici Hükümet Binası ve Azez Kültür Merkezi'nin yanında araca yerleştirilmiş bomba infilak ettirildi.



Saldırıda 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.



BAB'DA PATLAMA



Azez'deki patlamadan kısa süre sonra, Bab ilçesinin 5 kilometre doğusunda yer alan Zerzur bölgesindeki araç kontrol noktasında da patlama meydana geldi.



Patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.



Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.



