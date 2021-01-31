Mehmet Ali Çelebi ve iki vekilin istifasının ardından CHP’de ‘ince’ korku! Yeni istifalara karşı ikna mesajı!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde kazanlar kaynıyor. Üç milletvekilinin ardından yeni istifaların gelmesinden endişe duyan CHP yönetimi, üst düzey partililere ''ikna'' mesajı gönderdi. A Haber'in edindiği bilgiye göre; genel başkan yardımcısı Oğuz Kaan salıcı tarafından gönderilen mesajda ''soğukkanlı olun, kafası karışanlar varsa ikna edin'' çağrısı dikkati çekti. Bu mesaja Muharrem İnce'den de sert bir eleştiri geldi. İnce, CHP'yi aciz olmak ile suçladı. İşte ayrıntılar...



CHP'de alarmın rengi iyiden iyiye kırmızıya döndü. Üç milletvelinin istifası ile başlayan yaprak dökümünün örgütlere de sıçramasından endişe ediliyor



Parti yönetimi bunun önüne geçmek için acil koduyla harekete geçti. Milletvekilleri, il, ilçe ve belediye başkanları yakın markaja alındı.



CHP'DEN "İKNA" MESAJI



A Haber'in edindiği bilgiye göre; Parti örgütlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, üst düzey partililere ''ikna mesajı'' gönderdi. Mesajında ''soğukkanlı olun'' çağrısı yapan salıcı, ''kafası karışanlar varsa ikna edelim'' diye seslendi.







Mesajda istifaların arkasında iktidar partisinin olduğu da belirtildi ve parti içi kriz, algı ile perdelenmeye çalışıldı.



Muharrem İnce'den ise "ikna mesajı"nın ardından dikkat çekici bir açıklama geldi. İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddiaları "acizlik" olarak nitelendirdi.