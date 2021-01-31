USD (Alış - Satış) : 7,32 - 7,33 EURO (Alış - Satış) : 8,87 - 8,89

Mehmet Ali Çelebi ve iki vekilin istifasının ardından CHP’de ‘ince’ korku! Yeni istifalara karşı ikna mesajı!

CHP’de Muharrem İnce’nin hareketi ile başlayan kaos mektup yazan Mehmet Ali Çelebi’nin istifasıyla iyice belirginleşti. Mehmet Ali Çelebi istifa açıklamasının ardından Özgür Özel’in ‘saray Operasyonu’ sözlerine sert tepki verirken üç milletvekilinin ardından yeni istifaların gelmesinden endişe duyan CHP yönetimi, üst düzey partililere ''ikna'' mesajı gönderdi

Siyaset / 31 Ocak 2021 Pazar 11:06
Mehmet Ali Çelebi ve iki vekilin istifasının ardından CHP’de ‘ince’ korku! Yeni istifalara karşı ikna mesajı!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde kazanlar kaynıyor. Üç milletvekilinin ardından yeni istifaların gelmesinden endişe duyan CHP yönetimi, üst düzey partililere ''ikna'' mesajı gönderdi. A Haber'in edindiği bilgiye göre; genel başkan yardımcısı Oğuz Kaan salıcı tarafından gönderilen mesajda ''soğukkanlı olun, kafası karışanlar varsa ikna edin'' çağrısı dikkati çekti. Bu mesaja Muharrem İnce'den de sert bir eleştiri geldi. İnce, CHP'yi aciz olmak ile suçladı. İşte ayrıntılar...

CHP'de alarmın rengi iyiden iyiye kırmızıya döndü. Üç milletvelinin istifası ile başlayan yaprak dökümünün örgütlere de sıçramasından endişe ediliyor

Parti yönetimi bunun önüne geçmek için acil koduyla harekete geçti. Milletvekilleri, il, ilçe ve belediye başkanları yakın markaja alındı.

CHP'DEN "İKNA" MESAJI

A Haber'in edindiği bilgiye göre; Parti örgütlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, üst düzey partililere ''ikna mesajı'' gönderdi. Mesajında ''soğukkanlı olun'' çağrısı yapan salıcı, ''kafası karışanlar varsa ikna edelim'' diye seslendi.



Mesajda istifaların arkasında iktidar partisinin olduğu da belirtildi ve parti içi kriz, algı ile perdelenmeye çalışıldı.

Muharrem İnce'den ise "ikna mesajı"nın ardından dikkat çekici bir açıklama geldi. İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddiaları "acizlik" olarak nitelendirdi.

Cumhuriyet Halk PartisiMuharrem İnce

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

BAŞÖRTÜSÜ KUR’AN’DA VARMIDIR?

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı