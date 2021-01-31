USD (Alış - Satış) : 7,32 - 7,33 EURO (Alış - Satış) : 8,87 - 8,89

Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

Manisa’nın Ahmetli ilçesine bağlı kırsal Kestelli Mahallesi’ndeki arazide 4 genç başlarından vurularak öldürülmüş halde bulundu. 4 arkadaş arasında çıkan tartışmanın alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı, gençlerden birinin 3 arkadaşını silahla vurduktan sonra intihar ettiği iddia edildi.

Güncel / 31 Ocak 2021 Pazar 23:45
Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

Korkunç olay bugün öğlen saatlerinde Ahmetli ilçesine bağlı kırsal Kestelli Mahallesi Akçeşme mevkisinde meydana geldi.

Kırsal Kestelli Mahallesi'nde yaşayan 21 yaşındaki Muharrem Zengin'i Alaşehir'den otomobille gelen Neşet Dalgın (22), Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Serkan Zangal (23) ve Ümit Zangal (22) ziyarete geldi.

4 arkadaş araçla gittikleri Akçeşme Mevkisi'nde bir süre alkol aldı. 4 arkadaş arasında iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Öfkesine hakim olamayan gençlerden birinin 3 arkadaşını silahla vurduktan sonra intihar ettiği iddia edildi. Dağdaki arazisinden inen vatandaşlardan biri 4 kişiyi arabanın içinde kanlar içinde yatarken gördü. Durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

BİRİNİN BOYNU KIRILMIŞ
Jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede gençlerden birinin boynunun kırılarak öldürüldü diğer üçünün ise kafasına pompalı tüfekle ateş edilerek öldürdükleri ortaya çıktı. İncelemede suç aleti pompalı tüfeğin de cesetlerin yanında olduğu görüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Mehmet Akif Ersoy

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

BAŞÖRTÜSÜ KUR’AN’DA VARMIDIR?

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı