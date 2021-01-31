İYİ Parti'de skandallar silsilesi: Meral Akşener'in kripto danışmanından FETÖ'ye övgü dolu sözler!

Meral Akşener'in danışmanı Murat İde'nin FETÖ ve FETÖ'cülerle ilgili çok sayıda tweeti ortaya çıktı. Murat İde'nin tweetlerinde FETÖ kurumlarına destek verdiği, FETÖ'cülerle içli dışlı olduğu görüldü. Murat İde'nin FETÖ tweetleri sosyal medyada gündem oldu. Zaman zaman çeşitli kanallar aracılığıyla destek tweetleri de yazan Murat İde'nin, FETÖ'nün kapatılan yayın organı KANALTÜRK'ün müdavimi olduğu görüldü.

Ayrıca Murat İde'nin, FETÖ'cü polis müdürü Emre Uslu'ya Fetullah Gülen'den 'Hoca' diye bahsederek tweetler attığı da görüldü.



İşte Akşener'in Danışmanı Murat İde'nin Çok Konuşulacak FETÖ tweetleri:







MEHMET BARANSU KARDEŞ



Mehmet Baransu'dan 'kardeş' diye bahseden Murat İde, 2011 yılında Baransu'nun '19.07' gününü kutladı. 19 Temmuz'un anlamı araştırılınca 19 Temmuz 2010'un Balyoz kumpası iddianamesinin kabul edildiği gün olduğu görüldü. Ayrıca 2011 yılında FETÖ'nün Fenerbahçe'ye uyguladığı şike kumpası da aynı gün başlamıştı. '19.07' şike kumpasına müdahil olan Mehmet Baransu'ya 'Fenerbahçeliler Günü' mesajı olarak da anlaşıldı.







Murat İde, Baransu Kardeşi tutuklanınca ise yardımına ilk koşan isimlerden oldu. FETÖ'cü Mehmet Baransu'nun tutuklanmasının ardından Murat İde 'Mehmet Baransu tutuklandı. Ve Anladım ki hukuk ve medya birgün herkese lazım. Haysiyet cellatlığı yapmayıp HUKUK diyeceğim.' diye tweet attı.







HOCA ÖYLE DİYORSA ANLAMIŞ GİBİ YAPCAZ



Murat İde'nin FETÖ'cü sözde gazeteciler ile ilişkisi ise BARANSU ile sınırlı değil. Emre Uslu'ya bir konuda cevap yazan Murat İde '@EmreUslu Vallahi anlamadım. Ama hoca öyle diyorsa anlamış gibi yapacağız.' dedi.



FETÖ KANALINA OPERASYONA 'ZULÜM' DEMİŞ



Murat İde'nin FETÖ'ye yapılan bütün operasyonlarda bir şekilde bir yerden ortaya çıktığı görüldü. FETÖ'nün yayın organı Samanyolu TV ve Bugün TV'ye verilen cezalara 'ZULÜM' dedi. İde açıklamasında 'Zulme Karşı Duruş bunu gerektirir. Bugün TV ile Samanyolu TV ile ortak yayın yapacağız.' dedi. Ayrıca Murat İde'nin, Samanyolu Haber'de programlara çıkmaktan da çekinmediği görüldü.







FETÖ'NÜN KANALTÜRK'ÜNÜN MÜDAVİMİ



FETÖ'nün kapatılan yayın organı Kanaltürk'e ise Murat İde'nin yüzlerce defa çıktığı öğrenildi. Murat ide'nin Kanaltürk'n 'Kıdemli Yorumcusu' olduğu anlaşıldı. FETÖ'nün Türkiye ile ilgili meselelerde Murat İde'nin yorumculuğuna ve fikirlerine başvurduğu görüldü.







15 TEMMUZ GECESİ: 'PARALEL TAKINTISINA BAĞLAMAYIN, CAMİLERDEN SELA TEHLİKELİ'



Murat İde 15 Temmuz gecesi de kendisini gösterdi. İde, 15 Temmuz gecesi FETÖ terör örgütüne ve hain darbe girişimine karşı durmak yerine 'Tabloyu Paralel Takıntısına Bağlamayın' dedi. Murat İde tweetlerine 'Camilerden Sela Tehlikeli İŞ' diyerek devam etti.



İYİ PARTİ'DE SKANDALLAR SİLSİLESİ!



FETÖ bağlantılarıyla sık sık gündeme gelen İYİ Parti'de bu ilk skandal değil. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz'ın FETÖ'nün yönettiği Kronos isimli sitede yapmış olduğu paylaşımlar da partinin FETÖ bağlantısının bir göstergesi olmuştu. Parti, İl Başkanlarının FETÖ iddialarıyla çalkalanırken bir skandal da İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu'ndan geldi.



İP'Lİ DURMUŞ YILMAZ FETÖ'NÜN YÖNETTİĞİ KRONOS KANALINA KONUŞMUŞTU!



Merkez Bankası eski başkanı ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yönettiği ve daha önce defalarca kapatılan haber sitesi Kronos'la bir söyleşi gerçekleştirdi.



Durmuş, sitenin Türkiye gündemindeki konulara dair sorularını yanıtladı. Durmuş, daha sonra Kronos'un sosyal medya hesabından söyleşiye dair yaptığı paylaşımı da kendi sayfasından yayımladı.



METHİYELER DİZDİLER



Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in açıklamalarına da yer veren Kronos haber sitesi röportaj haberine Durmuş Yılmaz'a övgüler dizerek başlıyor.



ÜMİT ÖZDAĞ'IN BUĞRA KAVUNCU HAKKINDA YAPTIĞI AÇIKLAMALARI OLAY OLMUŞTU!



Aylar önce İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu açıklamış, Meral Akşener'i de konuyla ilgili uyardığını söylemişti.



Kavuncu'nun FETÖ'ye ait Kazakistan'daki iş adamları derneğine başkanlık yaptığı ortaya çıkarken Meral Akşener Özdağ'ın ihracını istemişti. Ancak Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Ümit Özdağ'ın ihracıyla ilgili Disiplin Kurulu kararını iptal etmişti.



İYİ PARTİLİ BAŞKAN ELEBAŞI GÜLEN'İ TAKİP EDİYOR



Parti İl Başkanlarının FETÖ iddialarıyla çalkalanırken bir skandal da İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu'ndan geldi.



Eniştesi Süleyman Bahçeci'nin FETÖ üyeliğinden terörden arananlar listesinde yeşil kategoride yer aldığı Selçuk Türkoğlu'nun sosyal medya hesabından FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i takip ettiği ortaya çıktı.



FETÖ mağduru insanlar üzerinden siyasi hayatına başlayan ve içindeki anlaşmazlıklar ve FETÖ iddiaları ile devam eden bir süreçte Genel Başkan Yardımcısı, partideki FETÖ iddialarını güçlendirecek bir adım attı.