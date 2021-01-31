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Emekliye ek ödeme!

Bu yıl yapılacak toplu sözleşmenin gündemine intibak da gelecek. Memur emeklileri, kurum kaynaklı maaş farkının ek ödemeyle giderilmesi için karar çıkmasını bekliyor. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK ve Bağ-Kur'lular da intibak bekliyor. Bu talep hayata geçerse de 2000'den sonra emekli olanlara, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak.

Güncel / 31 Ocak 2021 Pazar 09:16
Emekliye ek ödeme!

Bu yıl yapılacak toplu sözleşmenin gündemine intibak da gelecek. Memur emeklileri, kurum kaynaklı maaş farkının ek ödemeyle giderilmesi için karar çıkmasını bekliyor.

2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK ve Bağ-Kur'lular da intibak bekliyor.Bu talep hayata geçerse de 2000'den sonra emekli olanlara, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak.
Milyonlarca emekli intibak beklentisi taşıyor. Hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklilerinin gündeminde intibak bulunuyor.

Memur emeklilerinin intibak talebinin bu yıl Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşme görüşmelerine taşınması bekleniyor.

Talep hayata geçirilirse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle giderilecek.

İLAVE ÖDEME VAR

Düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilecek

Emekli maaşlarındaki kurum kaynaklı farkın giderilmesi konusu, Memur-Sen tarafından önceki toplu sözleşmeye de taşınmış ancak görüşmeler sonunda karara bağlanmamıştı.

355 TL ZAM

2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK ve Bağ-Kur'lular da intibak bekliyor. Bu talep hayata geçerse de 2000'den sonra emekli olanlara, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak.

Türkiye Emekliler Derneği, çıkacak bir intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanabileceğini ifade ediyor.



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