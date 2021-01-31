CHP'de son dakika açıklaması: Ana muhalefeti İYİ Parti'ye verebiliriz!

CHP'de istifa eden milletvekilleriyle ilgili son dakika açıklaması: 'Ana muhalefet de elden gidiyor...' CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile parti içindeki bazı konuları yazdıkları mektupla eleştiren İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ile Yalova Milletvekili Özcan Özel, Meclis'te düzenledikleri basın toplantısıyla istifa etti.



Söz konusu 3 milletvekilinin istifası Ankara kulislerini hareketlendirirken, CHP eski MYK üyesi Şahin Mengü'den 3 milletvekilinin istifa etmesiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi.



MENGÜ'DEN MUHARREM İNCE'YE TEPKİ: SAMİMİ BULMUYORUM



Partiye yakınlığıyla bilinen Sözcü Gazetesi'ne konuşan Şahin, Muharrem İnce'nin başlattığı ve partileşmek için son hazırlıklarını sürdüren Memleket Hareketi'ni hiç samimi bulmadığını belirtti. Haberin ardından parti içinde farklı sesler ve twitler de içerideki kavganın boyutunu ortaya koydu.



MUHARREM İNCE İÇİN 'YÜZDE 1 OY ORANI' İDDİASI



CHP içinde İnce'ye katılacaklarının sayısının yüzde 1'in altında olacağını iddia eden Mengü, söz konusu istifalarla ilgili önemli bir iddiayı gündeme getirdi.



'BENİM KORKUM İYİ PARTİ'YE OY VEREBİLİRLER'



CHP tabanında ya da muhalif kesimde partiye bir tepki olarak sandığa gidilmeyebileceğini söyleyen Mengü 'Benim korkum İYİ Parti'ye oy verebilirler. Biz ana muhalefeti kaybedebiliriz.' ifadelerini kullandı.



NE OLMUŞTU?



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mektup yazarak, eleştirilerini dile getiren milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel, partiden istifa ettiklerini açıkladı.



CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.



İSTİFA AÇIKLAMASINDA 'HAZİRAN' GÖNDERMESİ



İlk konuşan Çelebi, siyasi yaşamının bir kumpasla başladığına, Ergenekon davası ve sonrasında CHP'den milletvekili seçildiğine dikkat çekti. Partide ve Meclis'te en aktif milletvekillerinden biri olduğunu belirten Çelebi, CHP'nin topluma hızlı veri aktarmak için kurmuş olduğu ve Haziran 2018 seçim gecesi çöken 'Adil Seçim Platformu' sisteminden sorumlu olanların istifasını istediğini hatırlattı.



ÖNERİLERİMİZ KULAK ARDI EDİLDİ



Çelebi, 'Yaptığım öneriler hiçbir şekilde dikkate alınmadı. Gereği yapılmamış, ilgililer ne istifa etmiş ne de görevden alınmıştır, üstüne üstlük bu kişiler el üstünde tutularak üst yönetimde görev almaya devam etmiş ve birçok noktada ödüllendirilmişlerdir. Bu benim için ilk ciddi kırılma anı olmuştur. Halka verilmesi gereken bir hesap vardı, verilmedi. Bedel ödenmeliydi, ödenmedi' dedi.



ÖZGÜR ÖZEL TEPKİ GÖSTERDİ



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinden 3 milletvekilinin istifa etmesine ilişkin 'İlk günden beri kapı hep sonuna kadar açıktı. Sonucun böyle olmaması için gayret ettik' dedi.



KILIÇDAROĞLU'NU SAVUNDU



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında, CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel'in partiden istifa etmesini değerlendirdi.



Başından beri bu süreci takip ettiğini belirten Özel, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuda ilk günden beri son derece iyi niyet gösterdiğini söyledi.

