Resmi Gazete'de yayınlandı! Azerbaycan'la vizelerin kalkmasına bir adım kaldı!

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler önemli bir adım atıldı.







Daha önce 25 Şubat 2020'de Bakü'de imzalanan ve 10 Aralık 2020'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Twitter'dan duyurduğu anlaşma Resmi Gazete'de yayınlandı.







'ONAY SÜRECİ DE TAMAMLANACAK'



Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Hüseyin Altınalan Twitter'dan gelişmeyle ilgili şunları yazdı







'GÜZEL HABER! Azerbaycan ve Türkiye vatandaşlarının kimlik kartlarıyla seyahat edebilmelerine olanak sağlayan anlaşma resmi gazetede yayınlandı.







Böylece iç onay süreçleri tamamlandı. Artık karşılıklı notalarla yürürlüğe giriş tarihi belirlenip uluslararası onay süreci de tamamlanacak'







DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU DUYURMUŞTU



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10 Aralık 2020'de konuyla ilgili bir paylaşım yapmıştı.







Çavuşooğlu paylaşımında 'Kardeşim, Ceyhun Bayrammov ile imzaladığımız protokolle Türkiye - Azerbaycan arasında çok yakında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz. 'Tek Millet İki Devlet'e de bu yakışır! Hayırlı olsun!' ifadelerine yer verdi.

