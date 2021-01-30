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ölen annesini 10 yıl dolapta sakladı

Japonya'da evde ölü bulduğu annesini 10 yıl boyunca dolapta saklayan kadın, bulunduğu evi terk etmesiyle yakayı ele verdi.

Dünya / 30 Ocak 2021 Cumartesi 22:40
ölen annesini 10 yıl dolapta sakladı

Japonya'da ölen annesinin cesedini 10 yıl dondurucuda saklayan bir kişi, eksik kira ödemeleri nedeniyle evi terk etmek zorunda kalınca yakayı ele verdi.
 
Japonya'nın başkenti Tokyo'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
 
Hayatını kaybeden annesinin cansız bedenini dondurucuda saklayan bir kadın, olayın ortaya çıkmasının ardından tutuklandı.
 
Ölü bulduğu annesini dolaba sakladı
Yerel basının emniyet kaynaklarına dayandırdığı habere göre 48 yaşındaki Yumi Yoshino, Tokyo'da birlikte yaşadıkları evde 10 yıl önce annesini ölü olarak buldu.
Annesinin cansız bedenini yıllarca dondurucuda saklayan Yoshino, eksik kira ödemeleri nedeniyle evi terk etmek zorunda kalınca yakayı ele verdi.
 
Evi terk edince ortaya çıktı
Daireye gelen temizlik görevlisinin cesedi bulmasıyla ortaya çıkan olayın ardından şüpheli, Tokyo yakınlarındaki Chiba'da kaldığı otelde dün yakalandı.
Şüphelinin polisteki ifadesinde, 'Evden taşınmak istemediğim için sakladım' dediği belirtildi.
 
Donmuş cesette darp izine rastlanmadığı öğrenilirken, şahsın kesin ölüm nedeni ve zamanının da tespit edilemediği kaydedildi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

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