Kimdir bu CHP'deki 10 Aralık Hareketi?

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel parti politikalarını eleştirerek CHP'den istifa ettiğini açıkladı.



Üç isim, CHP yönetimine yazdıkları sert bir mektupla uyarılarda bulunmuşlardı.



Mektupta “2020 kurultayı, bu marjinal 2. Cumhuriyetçi unsurların oyun alanı haline getirilmiş, 29 Ekim ruhu 10 Aralık zihniyetinin hedefi olmuştur” ifadeleri kullanılmıştı. CHP'de istifa depremine neden olan 10 Aralık Hareketi ise merak konusu oldu.



10 ARALIK HAREKETİ



DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi'nin yaptığı çağrıyla bir araya gelen isimler, 10 Aralık 2005'te İstanbul Dedeman Oteli'nde yapılan bir toplantıda, yeni siyaset tarzına ilişkin düşüncelerin yaygınlaştırılması amacıyla bir platform oluşturulduğunu kamuoyuna açıkladı.



Hareketin sözcülüğünü Burhan Şenatalar ve Süleyman Çelebi üstlendi. Hareketin merkezi ise İstanbul.



ANAYASA TEKLİFLERİNDE ‘TÜRK' YOK



Hareketin “Yeni Anayasa” teklifi daha önce gündeme gelmişti. Taslağı hazırlayan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekili yaptığı Prof. İbrahim Kaboğlu'ydu. Taslakta “Türk” sözcüğüne karşı çıkıldı, “Türkiye yurttaşları” kavramı savunuldu:



“Anayasal yurttaşlık bilinci yerleştirilmelidir. Böylece, ‘ortak kimlik belgesi' olarak algılanması, anayasal yurtseverlik bilincinin gelişimini de besleyebilir. Bu yönde, hak ve özgürlüklerin muhatabı bakımından; sadece yurttaşlara tanınan siyasal haklarda Türk yerine yurttaş denilebilir. Siyasal haklar bakımından, 'Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığı', kapsayıcı ve farklılıklara olanak tanıyıcı kimlik olarak tasarlanmalı…”



“10 Aralık Hareketi”nin lideri örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı.



'CHP KAPATILMALI' DİYEN SALICI CHP'NİN TEPESİNDE



Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) Kurucusu olan Salıcı, sonradan CHP'li olup partinin tepesine çıkan isimler arasında.



CHP'nin örgütlerini emanet ettiği Genel Başkan Yardımcısı, daha önce “CHP kapatılmalıdır” diyen Oğuz Kaan Salıcı.



Son yıllarda CHP listelerine damga vuran 10 Aralık Hareketi'nin önde gelen isimlerinden olan Salıcı, HDP ile ittifakı savunan, açılım politikalarını destekleyen, Batı yanlısı liberal politikaları savunan bir siyasetçi.



Salıcı daha önce FETÖ gazetesi Taraf'ın köşe yazarı Halil Berktay'a gönderdiği 2010 yılı başındaki açıklamasında da şöyle demişti:



''Atatürk tartışılamaz' diye son derece saçma bir görüşüm hiçbir zaman olmadı…'



CHP'nin en tartışmalı isimlerinden İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da 10 Aralık Hareketi'nin etkin elemanlarından.







ZAMAN GAZETESİNE KUMPASLARI DESTEKLEYEN DEMEÇ VERDİ



Kaftancıoğlu, gazeteci Hrant Dink cinayetinin o dönem FETÖ'cü yargıçlar tarafından Ergenekon kumpasıyla ilişkilendirilmesi sonrasında örgütün yayını Zaman Gazetesi'ne demeç vermişti.



1980'de öldürülen gazeteci yazar Ümit Kaftancıoğlu'nun gelini sıfatıyla açıklama yapan Kaftancıoğlu, 10 Şubat 2010 günü örgütün yayın organındaki açıklamasında “İlk kez yıllarca taşıdığımız duyguları paylaşıyoruz. Acının ortak paydasında buluşma, ailelerin kendilerini yalnız hissetmediğinin göstergesidir” ifadelerini kullanmıştı.



Kaftancıoğlu, “Toplumsal Bellek Platformu” yöneticisi olarak 2010'da Sabah gazetesine de konuşmuştu. Ergenekon soruşturmasıyla ilgili “gerçeklerin ortaya çıkması adına yapılmış her adımın kendisi için anlamlı olduğunu” söylemişti.



Kaftancıoğlu sık sık Atatürk tartışmalarıyla da gündeme geliyor:



KUMPAS DESTEKÇİSİ KABOĞLU



Hareketin Meclis Grubu'nda öne çıkan ismi ise son seçimde Kılıçdaroğlu'nun kontenjanıyla milletvekili olan İbrahim Kaboğlu.



CHP adına anayasa kitapçığı hazırlayan İbrahim Kaboğlu, FETÖ'nün Ergenekon operasyonlarını destekleyen bildiriye imza atmıştı. Bir dönem 'akil adamlar' arasında yer alan Kaboğlu, “Yetmez ama evetçi”ydi. Kaboğlu son olarak İyi Parti'deki krizle gündeme gelmişti.