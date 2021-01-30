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İhracatçıya yeni destek!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İhracatçılarımızın özellikle de küresel ticarette yüksek potansiyel arz eden ülkelerdeki faaliyetlerine ilave destekler sağlıyoruz. Hedef ülke/sektör yaklaşımımız kapsamında 5 puan ilave destek sağlamamıza imkan sağlayan Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazetede bugün yayımlandı." açıklamasında bulundu.

Güncel / 30 Ocak 2021 Cumartesi 12:02
İhracatçıya yeni destek!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatın desteklenmesine yönelik 2 yeni destek mekanizmasının hayata geçirildiğini bildirdi. Bakan Pekcan, ihracatın desteklenmesine yönelik olarak Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemelere ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

"İhracatçılarımızın özellikle de küresel ticarette yüksek potansiyel arz eden ülkelerdeki faaliyetlerine ilave destekler sağlıyoruz." ifadesini kullanan Pekcan, şunları kaydetti:

"Hedef ülke/sektör yaklaşımımız kapsamında 5 puan ilave destek sağlamamıza imkan sağlayan Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de bugün yayımlandı. Ayrıca bugün yayımlanan diğer bir Cumhurbaşkanı Kararı ile ihracatçı şirketlerimizin en etkin kullandığı Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesine (UR-GE) yönelik desteklerimiz kapsamında dijital ortamda yapılacak iş geliştirme faaliyetlerini de destekleyeceğiz."

İHRACATTA HEDEF ÜLKELERE YÖNELİK FAALİYETLERE İLAVE DESTEK VERİLECEK

Otomotiv, makine, elektrik-elektronik, gıda ve kimya sektörlerinde faaliyet gösteren ihracatçıların 2021 yılı için belirlenen hedef ülkelere yönelik faaliyetleri için Ticaret Bakanlığınca sağlanan ilave destek oranlarına 5'er puan daha eklenecek.



Mal İhracatına Yönelik Devlet Desteklerinde Hedef Ülkelere Hedef Sektörlerde Gerçekleştirilen Faaliyetlere İlave Destek Sağlanması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ticaret Bakanlığının uzun soluklu ve geniş katılımlı çalışmalarla belirlediği hedef ülkelere ihracatçının yönelmesini teşvik etmek ve bu ülkelerdeki pazar payının hızla artırılmasını sağlamak amacıyla destek oranları artırımlı olarak uygulanıyor.

Hedef ülkelerin ithalatından alınan payı artırmak amacıyla geliştirilen "hedef ülke-hedef sektör" yaklaşımı ise "İhracat Ana Planı" ile otomotiv, makine, elektrik-elektronik, gıda ve kimya olarak belirlenen yüksek katma değerli 5 hedef sektörün ihracat odaklı faaliyetlerini daha da güçlü şekilde destekleme vizyonunu esas alıyor.

Yapılan düzenlemeyle otomotiv, makine, elektrik-elektronik, gıda ve kimya sektörlerinde faaliyet gösteren ihracatçıların 2021 yılı için hedef ülke olarak belirlenen ABD, Brezilya, Çin, Etiyopya, Fas, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, Irak, İngiltere, Japonya, Kenya, Malezya, Meksika, Özbekistan, Rusya ve Şili'de katıldıkları yurt dışı fuarlar, iştirak ettikleri sektörel ticaret heyetleri, ticaret yapmak amacıyla açtıkları çeşitli birimlerin kira ödemesi ve tanıtım ile marka tescil giderlerine Ticaret Bakanlığınca sağlanmakta olan ilave destek oranları 5'er puan daha artırılacak.

HindistanBrezilyaGüney KoreİngiltereÖzbekistan

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