CHP'li Muhittin Böcek'ten ilginç mesaj!

Muhittin Böcek, korona yakalandığı süreçte partisinden destek görmemiş iyileştikten sonra konuya dair sitemlerini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na iletmişti. Kendisi görevde değilken belediyede görev değişiklikleri yapıldığını açıklamış ve bu değişiklikleri iptal etmişti. Böcek, özellikle CHP'de art arda gelen eleştiriler ve istifalarla deprem yaşanırken Twitter hesabından manidar bir paylaşım yaptı. Sosyal medyada bu mesajın Kılıçdaroğlu'na olduğu iddia edildi.





