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CHP'den istifa eden vekilden partisine hodri meydan: Oylayalım, kabul edilmez ise vekillikten de istifa edeceğim...

CHP'den istifa eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, kişisel Twitter hesabından dikkat çeken açıklamalar yaptı. Çelebi, partisine önerdikleri ancak kabul görmeyen maddelerin 1.2 milyon CHP üyesince oylanmasını istedi. Çelebi iddialı ifadeler kullandı, "Bu konuları 1,2 milyon üye ile parti içi referanduma götürelim(elektronik) kabul görmezse milletvekilliğinden de istifa edeceğim." dedi. Çelebi, istifası sırasında partisini Atatürk diyememek ile suçlamış, "Yanlışları görüp susabilirdim. Bunu size yapamam. Bunu kendime yapamam. Cumhuriyetimize ve milletimize bunu yapamazdım. Tarafım 29 Ekim ruhudur." demişti.

Siyaset / 30 Ocak 2021 Cumartesi 12:11
CHP'den istifa eden vekilden partisine hodri meydan: Oylayalım, kabul edilmez ise vekillikten de istifa edeceğim...

CHP'de sular bir türlü durulmuyor. Anamuhalefet partisi, her geçen yeni bir kriz ile gündeme geliyor. Taciz, tecavüz ve yolsuzluk skandallarının yanı sıra teröre sessiz kalması ile de tepki çeken CHP'nin içinde 3 vekil mektup yazarak kazan kaldırdı. Vekillerin öneri ve görüşleri ciddiye alınmazken istifalar peş peşe geldi. İstifa eden CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, yeni bir paylaşım yaparak meydan okudu.

MEHMET ALİ ÇELEBİ: HODRİ MEYDAN

CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel ile birlikte Genel Merkez'e mektup gönderen Mehmet Ali Çelebi istifasının ardından sosyal medyadan şu paylaşımda bulundu:

Sn.Genel Başkan ve Grup Başkan Vekili Özgür Özel İle 26-27 Ocak 2021 tarihlerinde yapılan görüşmede iletilen başlıklar aşağıdadır.

Bu konuları 1,2 milyon üye ile parti içi referanduma götürelim(elektronik) kabul görmezse milletvekilliğinden de istifa edeceğim. HODRİ MEYDAN!

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile, parti içindeki bazı konuları yazdıkları mektupla eleştiren İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ile Yalova Milletvekili Özcan Özel, Meclis'te düzenledikleri basın toplantısıyla istifa etti.

Toplantıda konuşan Çelebi, "Emperyalizme diz çöktürmüş CHP'den milli konularda kekeleyen CHP'ye geldik. Atatürk demekten çekinenleri el üstünde tutan CHP'ye geldik. Yanlışları görüp susabilirdim. Bunu size yapamam. Bunu kendime yapamam. Cumhuriyetimize ve milletimize bunu yapamazdım. Tarafım 29 Ekim ruhudur. 10 Aralık ve kurukçularının zihniyeti değil. Sönerek yok olmayacağım. Yanıyorum öyleyse varım. Hakkınızı helal edin. Partiden istifa ediyorum" diye konuşmuştu.

Özcan Özel ise konuşmasında, "Önerilerimize hiçbir yanıt gelmemesiyle birlikte bu açıklamaları yapma zararuriyeti doğmuştur. Tüm çabam Atatürk'ün çizdiği yolda yürümek olacaktır. Ciddi bir uyarı fişeği olacağını düşünerek partimizden istifa ediyorum" ifadesini kullanmıştı.

MECLİS DAĞILIMI DA DEĞİŞTİ

İstifalar sonrası CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 138'den 135'e düştü.

Meclis'teki sandalye dağılımı şu şekilde:

AK Parti: 289,
HDP: 56,
MHP: 48,
İYİ Parti: 37,
Demokrat Parti: 2,

Özgür ÖzelMilletvekiliKemal Kılıçdaroğlu

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