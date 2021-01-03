Meteorolojiden o illere kritik uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batısının parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde ülkemizin doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle güney ve doğu, Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.



MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



EDİRNE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı



İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı bulutlu



KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı



KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı bulutlu



EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu, İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı bulutlu



DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı bulutlu



İZMİR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı



MANİSA °C, 11°C

Parçalı bulutlu



AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



ADANA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu



ANTALYA °C, 20°C

Parçalı bulutlu



HATAY °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu



ISPARTA °C, 13°C

Parçalı bulutlu



İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğusunda hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu



ÇANKIRI °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu



ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu



KONYA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu



BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



BOLU °C, 10°C

Parçalı bulutlu



DÜZCE °C, 14°C

Parçalı bulutlu



KASTAMONU °C, 12°C

Parçalı bulutlu



ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte, doğusunun iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.



AMASYA °C, 12°C

Az bulutlu ve açık



RİZE °C, 14°C

Az bulutlu ve açık



SAMSUN °C, 14°C

Az bulutlu ve açık



TRABZON °C, 14°C

Az bulutlu ve açık



DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.



ERZURUM °C, 2°C

Az bulutlu ve açık



KARS °C, -2°C

Az bulutlu ve açık



MALATYA °C, 8°C

Az bulutlu ve açık



VAN °C, 4°C

Az bulutlu ve açık



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



DİYARBAKIR °C, 13°C

Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP °C, 15°C

Az bulutlu ve açık



SİİRT °C, 13°C

Az bulutlu ve açık



ŞANLIURFA °C, 18°C

Az bulutlu ve açık