Elazığ'da korkutan deprem!

Elazığ'dan son dakika deprem haberi! AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat: 17.17 sıralarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği, 8.5 kilometre olarak bildirildi.



Kent merkezinde de deprem hafif hissedildi.



YARIM SAAT ÖNCE DE YAŞANDI



Öte yandan yine AFAD'ın verdiği son dakika bilgisine göre yarım saat kadar önce yine bir sarsıntı yaşandı.



Bu depremle ilgili bilgiler de şöyle;



Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat: 16.30 sıralarında Sivrice ilçesi merkez üssü olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği, 8.58 kilometre olarak bildirildi. Kent merkezinde de deprem hafif hissedildi.



ART ARDA 3 DEPREM



İlk deprem saat 16.30'da 3.6 büyüklüğünde oluştu. Merkez üssü Sivrice ilçesi olan deprem yerin 8 km altında kaydedildi.



İkinci deprem ise saat 17.08'de meydana geldi. Yerin 3 km derinliğinde oluşan depremin büyüklüğü 2.8 olarak kaydedildi.



Üçüncü sarsıntı ise saat 17.17'de meydana geldi. 4.4 büyüklüğündeki deprem 8 km derinlikte oluştu.