İstifa krizinden sonra CHP'den ilk açıklama!

CHP'de kriz büyüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mektup yazan 3 vekilin istifa etmesinin ardından CHP Grupbaşkanvekili Özgür Özel açıklamalarda bulundu.



Özel şu ifadeleri kullandı;



'Sürecin başından sonuna kadar takip etmiş CHP Grup Başkanvekili olarak, sayın genel başkanımız bu süreçte sabırlı ve toleranslı iyi niyet göstermiş. Kendisine mektup yazıldığını, birtakım taleplerini iletildiği süreçte kapının kendilerine açık olduğunu, CHP'de gene başkanla yapılacak her türlü görüşmede böyle bir talebin karşılanacağı söylenmiştir.



Gelinen bu noktadan bizler CHP'lilerin memnuniyet duymadıklarını görüyoruz, hissediyoruz. CHP Kuva-yi Milliye'den kökünü alan, CHP Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyetlerinden kökünü alan, kurtuluşun ve kuruluşun partisidir. O günden bugüne de çizgisinde herhangi bir değişiklik olmamıştır.



Geçmişte yaşadığımız kumpas davalarında asker, sivil yurtseverlerin mahkemelerde, cezaevlerinde 1 dakika bile yanından ayrılmayan CHP'nin ne genel başkanı, ne kararlılığı, ne programı değişmemiştir.



Bir başka parti ya da oluşuma katılmak için yapılan kişisel tercihler, geleceğe dönük kişisel ikbal talepleri. Düne kadar üyesi olunan bir siyasi partiye ve onun mücadelesine olanca zararı vererek ayrılmaya dönüşen ifadeleri üzülerek takip ettik.'

