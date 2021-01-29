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Fırtınada sürüklenen gemi karaya oturdu!

İstanbul'da etkili olan fırtına denişiz ulaşımını da olumsuz etkiliyor. Zeytinburnu'na fırtına nedeniyle sürüklenen gemi karaya oturdu.

Güncel / 29 Ocak 2021 Cuma 15:59
Fırtınada sürüklenen gemi karaya oturdu!

Zeytinburnu'nda fırtına nedeniyle sürüklenen gemi karaya oturdu.

Marmara denizinde şiddetli fırtına etkili oluyor.

Fırtına nedeniyle Zeytinburnu açıklarında bir gemi sürüklendi.

Gemi kıyıya ulaşarak karaya oturdu.

"2 PERSONEL VAR"

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,

"Zeytinburnu'nda önlerinde demirli bulunan 108 metre Comoros bayraklı Streamlıne isimli genel kargo gemisinin muhalefeti nedeniyle demir tarayarak kıyıya sürüklenmesi ve sancak tarafından karaya oturması üzerine ivedilikle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kurtarma 2, Mehmetçik ve Poyraz römorkörleri ile tahlisiye (can kurtarma) ve çevre ekibi sevk edilmiştir.

Yapılan kontrol neticesinde gemide 2 personel bulunduğu ve çevre kirliliği yaşanmadığı rapor edilmiştir" denildi.




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