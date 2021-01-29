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En hızlı BMW M5 tanıtıldı!

Bavyeralı üretici bugüne kadarki en hızlı BMW modeli olarak nitelendirdiği, BMW M5 CS'yi tanıttı. Yüksek performansıyla dikkat çeken BMW M5 CS'nin beygir gücü, maksimum hızı ne kadar? Teknik özellikleri nedir? İşte detaylar...

Otomobil / 29 Ocak 2021 Cuma 18:08
En hızlı BMW M5 tanıtıldı!

2021'in en heyecan verici otomobillerinden biri olan yeni BMW M5 CS üzerindeki örtü sonunda kalktı. Yeni M5 CS, sportif tasarımı ve lüks özelliklerinin yanında performanslıyla da göz dolduruyor.

Yeni BMW M5 CS'in kalbinde çift torbolu 4.4 litre V8 ünite yatıyor. 635 beygir güç ve 750 Nm tork üreten makine, 8 ileri otomatik şanzımanla kombine edilmiş. Performansıyla adından söz ettiren M5 CS, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 2.9 saniyede, M5 Competition'dan 0.2 saniye daha kısa sürede tamamlıyor. 0-200 km/s süresi 10.4 saniye olan otomobilin maksimum hızı ise 306 km/s olarak açıklandı.

Tıpkı standart M5'te olduğu gibi yeni BMW M5 CS'de de Aktif M Diferansiyel ve farklı sürüş modlarına sahip dört tekerlekten çekiş sistemi standart olarak sunuluyor. 4WD ve 4WD Sport gibi farklı modlara sahip olan sistem, 2WD modunda da arkadan itişli olacak şekilde kullanılabiliyor.



Yeni BMW M5 CS, baz aldığı M5 Competition'dan 104 kilogram daha hafif. Bunun için otomobilde karbon fiber takviyeli plastik parçalara bolca yer verilmiş. Motor kaputu, tavan, ön splitter, difüzör, yan ayna kapakları ve arka spoyleri bu parçalara örnek göstermek mümkün. Şirket otomobili hafifletmek için ayrıca ses yalıtımını da azaltmış.

Tasarıma baktığımızda yeni M5 CS'yi altın yaldızlı ızgara çerçevesi ve onunla uyumlu 20 inçlik jantlarıyla ayırt etmek mümkün.

Karbon seramik fren sisteminin kullanıldığı tekerleklerde kırmızı veya altın renkli kaliperlere yer verilmiş. Hava kanallarına sahip motor kaputu ve sarı aydınlatmalı LED farlar da dikkat çeken detaylardan.

Yeni BMW M5 CS'nin iç mekanında da aydınlatmalı M5 logolarına sahip karbon fiber ön koltuklar bulunuyor. Söz konusu koltuklar kırmızı detaylar ve kırmızı dikişlerle kombinlenmiş siyah deri döşemeye sahip.

Bunun yanında M Alcantara direksiyon simidi, karbon fiber vites kulakçıkları, Alcantara tavan döşemesi, üç renkli dikişlere sahip M emniyet kemerleri, özel paspaslar ve aydınlatmalı M5 CS logosuna sahip kapı eşikleri de otomobilin özellikleri arasında.

Yeni BMW M5 CS önümüzdeki bahar aylarında satışa sunulmuş olacak. Otomobilin Almanya'daki fiyatı 180 bin 400 euro olarak açıklandı.

Almanya

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