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Diyarbakır'da HDP binası boşaltıldı!

HDP, Diyarbakır'da her geçen gün sayıları artan evlat nöbetindeki ailelerden kaçarak kurtulmaya çalışıyor.

Güncel / 29 Ocak 2021 Cuma 15:23
Diyarbakır'da HDP binası boşaltıldı!

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 196 ailenin 515 gündür önünde eylem yaptığı HDP İl Başkanlığı binası, tadilat bahanesiyle boşaltıldı.



Parti çalışmalarının ise Yenişehir İlçe Başkanlığı'nda yürütüleceği öğrenildi. HDP binasının boşaltılması, evlat nöbetindeki ailelerin tepkisine neden oldu.



Diyarbakır'da, 2015 yılında 15 yaşındayken, kaçırılan oğlu Özkan için nöbetini sürdüren Süleyman Aydın, HDP'lilerin anne ve babaların gözyaşlarına dayanamayıp, kaçtığını belirterek, şöyle konuştu:



'KÜRT AİLELERİNDEN KAÇIYORLAR'

'Görüldüğü gibi HDP, burayı terk ederek kaçtı. HDP yöneticileri ve vekilleri artık buraya gelmiyorlar. Kürt ailelerinden kaçıyorlar. Neden buradan kaçıyorlar? Nereye giderlerse gitsinler, kesinlikle biz bunların peşini bırakmayacağız. HDP yöneticileri 'Biz tadilat nedeniyle kapattık' diyor. Kesinlikle öyle bir şey yok. Anne ve babaların gözyaşlarına dayanamayıp kaçtılar çünkü biz çocuklarımızı istiyoruz. HDP'den yüzlerce battaniye çıkarıldı. O battaniyeler neden çıktı? Bizim çocuklarımızı kaçırarak, getirip HDP'de yatırdıktan sonra dağa götürüyorlar. Yüzlerce battaniyenin ne işi var burada? Çocuklarımızı burada yatırıyorlardı. Artık herkes HDP'nin iç yüzünü görsün. Biz onlardan açıklama istiyoruz. HDP'li Milletvekili Garo Paylan geldi. Burada talimat verdi, HDP binası kapatıldı. Nereye giderlerse gitsinler, kesinlikle biz buradan kalkmayacağız. Çocuklarımızı nasıl götürdülerse öyle de getirecekler.'








Milletvekili

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