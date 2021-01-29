Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar...

Bakan Çavuşoğlu İranlı mevkidaşı Cevat Zarif ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Bakan Çavuşoğlu açıklamalarında; 'Güney Kafkasya'da 3+3 formatta işbirliği planlıyoruz.' ifadelerini kullandı.



Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;



Bölgesel konuları ve işbirliğimizi değerlendirdik



3+3 FORMATTA İŞBİRLİĞİ PLANLIYORUZ



Güney Kafkasya'da 3+3 formatta işbirliği planlıyoruz. Güney Kafkasya'da barış ve istikrar herkesin yararınadır, bu bölgedeki normalleşme bölge ülkelerinin yararına olacaktır. Ermenistan'ın da bu doğrultuda yapıcı adımlar atmasını bekliyoruz.



'BIDEN YÖNETİMİ UMARIM ANLAŞMAYA GERİ DÖNER'



İran, ABD ve Avrupa üçlüsüyle imzalanan nükleer anlaşmayı başından beri destekliyoruz. Maalesef Trump yönetimi bu anlaşmadan çekildi. Umarım Biden yönetimiyle ABD tekrar bu anlaşmaya geri döner ve işbirliği tekrar tesis edilmiş olur. Böylece kardeş İran'a yönelik yaptırımlar da kalkmış olur.



İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in açıklamaları ise şöyle:



İran ve Türkiye zor günlerde birbirinin yanında olmuşlardır. Biz zor günlerde arkadaş olmanın kıymetini biliyoruz. Bizim için İranlı şirketlerin Türkiye'de varlıkları çok önemlidir. Türk şirketlerini de İran'a bekliyoruz.



'ERDOĞAN'I İRAN'A BEKLİYORUZ'



Cuma namazı sonrası Sayın Erdoğan tarafından kabul edileceğim. Biz de Sayın Erdoğan'ı İran'a bekliyoruz. İnşallah yakında tarihi netleştireceğiz.



Ayrıntılar geliyor...