USD (Alış - Satış) : 7,37 - 7,39 EURO (Alış - Satış) : 8,92 - 8,94

Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar...

Bakan Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevat Zarif ile ortak basın toplantısında konuşuyor. Bakan Çavuşoğlu yaptığı açıklamasında; "bölgesel konuları ve işbirliğimizi değerlendirdik" dedi. "Kafkasya'da 3+3 formatta işbirliği planlıyoruz. Güney Kafkasya'da barış ve istikrar herkesin yararınadır, bu bölgedeki normalleşme bölge ülkelerinin yararına olacaktır. " diyen Çavuşoğlu "Ermenistan'ın da bu doğrultuda yapıcı adımlar atmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Güncel / 29 Ocak 2021 Cuma 11:21
Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar...

Bakan Çavuşoğlu İranlı mevkidaşı Cevat Zarif ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Bakan Çavuşoğlu açıklamalarında; 'Güney Kafkasya'da 3+3 formatta işbirliği planlıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;

Bölgesel konuları ve işbirliğimizi değerlendirdik

3+3 FORMATTA İŞBİRLİĞİ PLANLIYORUZ

Güney Kafkasya'da 3+3 formatta işbirliği planlıyoruz. Güney Kafkasya'da barış ve istikrar herkesin yararınadır, bu bölgedeki normalleşme bölge ülkelerinin yararına olacaktır. Ermenistan'ın da bu doğrultuda yapıcı adımlar atmasını bekliyoruz.

'BIDEN YÖNETİMİ UMARIM ANLAŞMAYA GERİ DÖNER'

İran, ABD ve Avrupa üçlüsüyle imzalanan nükleer anlaşmayı başından beri destekliyoruz. Maalesef Trump yönetimi bu anlaşmadan çekildi. Umarım Biden yönetimiyle ABD tekrar bu anlaşmaya geri döner ve işbirliği tekrar tesis edilmiş olur. Böylece kardeş İran'a yönelik yaptırımlar da kalkmış olur.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in açıklamaları ise şöyle:

İran ve Türkiye zor günlerde birbirinin yanında olmuşlardır. Biz zor günlerde arkadaş olmanın kıymetini biliyoruz. Bizim için İranlı şirketlerin Türkiye'de varlıkları çok önemlidir. Türk şirketlerini de İran'a bekliyoruz.

'ERDOĞAN'I İRAN'A BEKLİYORUZ'

Cuma namazı sonrası Sayın Erdoğan tarafından kabul edileceğim. Biz de Sayın Erdoğan'ı İran'a bekliyoruz. İnşallah yakında tarihi netleştireceğiz.

Ayrıntılar geliyor...

Ermenistan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

BAŞÖRTÜSÜ KUR’AN’DA VARMIDIR?

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement