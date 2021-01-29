Aslan Antep'te kazanmayı bildi!

Gaziantep FK ile Galatasaray Kalyon Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Galatasaray 2-1 kazandı.



Maçın ilk yarısında etkisiz bir oyun sergileyen Galatasaray karşısında Gaziantep FK birçok gol pozisyonuna girse de soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.



Galatasaray, ikinci yarıda oyuna giren Onyekuru'nun 54. ve 79. dakikada attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Gaziantep FK'nın tek golünü ise 90+ 8. dakikada Maxim penaltıdan kaydetti.



Galatasaray bu sonuçla puanını 42'ye yükseltti. Gaziantep FK ise 35 puanda kaldı.



Galatasaray gelecek hafta sahasında Medipol Başakşehir'le karşı karşıya gelecek. Gaziantep FK ise deplasmanda Fatih Karagümrük'le karşılaşacak.