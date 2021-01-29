Altun'dan FOX TV'ye tepki!

Sürekli ekonomi ve tarım üzerinden algı operasyonu yapmaya çalışan FOX TV, 2020 yılında çiftçilere tarım ödemesi yapılmadığını iddia etti.



FOX ana habere röportaj veren İzmirli bir çiftçi "Devlet bize yardım etmiyor. 2020 yılında hiç ödeme ya da destek alamadık" dedi.



29 bin lira yardım aldığı ortaya çıktı



Gazeteciler, Tarım İl Müdürlüğüne giderek bakanlığın çıkardığı reformlara rağmen İzmirli çiftçilere neden destek verilmediğini sordu. FOX haber'e konuşan o çiftçiye 2020 yılında 29 bin lira yem, buzağı ve süt yardımı yapıldığı ortaya çıktı.



İletişim Başkanı Altun'dan tepki



FOX TV'nin etik değerlerden uzak haberine İletişim Başkanı Fahrettin Altun tepki gösterdi.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Altun, şu ifadeleri kullandı:



"Devletimizin 2020 yılında, sadece İzmirli vatandaşlarımıza sağladığı tarım ve hayvancılık desteği tutarı 719 milyon TL



Bu koskoca hakikate sırt çevirip FOX TV’nin yaptığı gibi yalan haber yapmak ne medya etiğine ne de insanlığa sığar. Ayıptır, günahtır. Yapmayın!"





