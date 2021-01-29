Almanya 5 ülkeye kapılarını kapattı!

Uçuş yasağı, Pazar gününden itibaren Güney Afrika'daki Lesotho ve Eswatini için de geçerli olacak.



Almanya'da ikamet eden ve ikamet hakkına sahip kişiler ve malların dolaşımı için ise giriş yasaklarında istisnalar yapılacak. Geri dönen Almanlar için sıkı test ve karantina zorunluluğu geçerli olurken, hava yollarının yanı sıra tren, otobüs ve nakliye şirketlerinin de yarından itibaren söz konusu bölgelerden Almanya'ya insan taşımasına izin verilmeyecek.