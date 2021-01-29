Almanya 5 ülkeye kapılarını kapattı!

Almanya'dan mutasyonlu koronavirüsün yayılmasını engelleyebilmek son dakika açıklaması geldi. Yarından itibaren konulan uçuş yasağına göre 17 Şubat tarihine kadar İngiltere, İrlanda, Portekiz, Brezilya ve Güney Afrika’dan gelenler Almanya'ya giriş yapamayacak.
Uçuş yasağı, Pazar gününden itibaren Güney Afrika'daki Lesotho ve Eswatini için de geçerli olacak.
Almanya'da ikamet eden ve ikamet hakkına sahip kişiler ve malların dolaşımı için ise giriş yasaklarında istisnalar yapılacak. Geri dönen Almanlar için sıkı test ve karantina zorunluluğu geçerli olurken, hava yollarının yanı sıra tren, otobüs ve nakliye şirketlerinin de yarından itibaren söz konusu bölgelerden Almanya'ya insan taşımasına izin verilmeyecek.