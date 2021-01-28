Yılın ilk MGK toplantısı bugün yapılacak!

Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı gerçekleşiyor



MGK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak.



Toplantıda; Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, Türk ordusunun Azerbaycan, Libya Irak ve Suriye'deki faaliyetleri ile terörle mücadele konuları başta olmak üzere stratejik konular ele alınacak.



Toplantının ana gündemini ise PKK'nın tamamen silinmesi için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Irak temasları ve olası Sincar operasyonu oluşturacak.



İSTİKŞAFİ GÖRÜŞMELER



Türkiye ve Yunanistan arasında, Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunları ele almak için yeniden başlatılan istikşafi görüşmelerin, toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer alması bekleniyor.



Bu kapsamda, Türkiye ve KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki menfaatleri doğrultusunda atılacak adımların toplantıda görüşülecek konulardan olacağı tahmin ediliyor