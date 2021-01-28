TSK Personel Kanunu teklifi kabul edildi

Askeri mevzuatta bir dizi değişiklik öngören 44 maddelik kanun teklifi Meclis Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi. TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda, Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında görevli personelin tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin şekilde yararlanılması, özlük haklarının iyileştirilmesi gibi düzenlemeleri içeren TSK Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.



Teklifle birlikte uzman erbaşların özlük hakları iyileştiriliyor.



Emekli askerler Milli Savunma Üniversitesi'nde ders verebilecek.



Askerliğini yapmadan milletvekili seçilenlerin askerliği yapma şartı vekillik süresi bitene kadar ertelenebilecek.