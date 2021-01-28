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Küçükçekmece her akşam aynı görüntü

Küçükçekmece yan yoldaki yoğunluktan kaçmak için geri gelerek ya da tam dönüş yaparak ana yola katılan sürücüler, trafiği tehlikeye sokuyor, kazalara davetiye çıkarıyorlar.

Güncel / 28 Ocak 2021 Perşembe 14:49
Küçükçekmece her akşam aynı görüntü

Küçükçekmece yan yoldaki yoğunluktan kaçmak için geri gelerek ya da tam dönüş yaparak ana yola katılan sürücüler, trafiği tehlikeye sokuyor, kazalara davetiye çıkarıyorlar.

Özellikle akşam saatlerinde Avcılar yönünde trafiğin yoğunlaşmaya başlaması ile birlikte yan yolda adım adım ilerleyen sürücülerden bazıları, Küçükçekmece Köprüsü'nün hemen girişindeki nispeten trafiğin daha açık olduğu D-100 karayoluna, bağlantı noktasından kuralları hiçe sayarak giriyor.

Bazıları tam dönüş yaparak bazıları geri giderek D-100 karayoluna giriyor, yan yola girmek isteyenlerin de önlerini tıkıyorlar. Diğer sürücülerin tepkilerine aldırmayan kural tanımaz sürücüler trafiği tehlikeye düşürüyor, kazalara davetiye çıkarıyorlar.

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