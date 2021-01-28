İstanbul barajlarında son durum!

İstanbul'da baraj doluluk oranında yükseliş devam ediyor.
İSKİ verilerine göre, kentte barajların doluluk oranı yüzde 36,96'ya yükseldi. İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışlı havayla birilkte baraj doluluğu böylece 3 ay sonra ilk kez yüzde 36 seviyesinin üzerine çıktı.
Baraj doluluk oranı 9 Ocak'ta yüzde 19,16'ya düşmesi sonrasında sürekli artış kaydetti. Ocak ayındaki artış 18 puana yaklaştı.
Ömerli %39,95
Pabuçdere %13,04
Sazlıdere %16,04
Büyükçekmece %38,51
Alibey %48,74
Terkos %36,66
Kazandere %42,34
Elmalı %44,29
Darlık %52,60
Istrancalar %56,27