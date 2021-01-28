İstanbul barajlarında son durum!

İSKİ verilerine göre, kentte barajların doluluk oranı yüzde 36,96'ya yükseldi. İstanbul'da son günlerde etkili olan yağışlı havayla birilkte baraj doluluğu böylece 3 ay sonra ilk kez yüzde 36 seviyesinin üzerine çıktı.



Baraj doluluk oranı 9 Ocak'ta yüzde 19,16'ya düşmesi sonrasında sürekli artış kaydetti. Ocak ayındaki artış 18 puana yaklaştı.



Ömerli %39,95



Pabuçdere %13,04



Sazlıdere %16,04



Büyükçekmece %38,51



Alibey %48,74



Terkos %36,66



Kazandere %42,34



Elmalı %44,29



Darlık %52,60



Istrancalar %56,27