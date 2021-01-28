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Günaydın Kemal Bey! 'Diyarbakır anneleri haklıdır'

Ali Babacan ile ortak basın toplantısı düzenleyen Kemal Kılıçdaroğlu, ittifak ortağı HDP'de rahatsızlığa neden olabilecek ifadeler kullandı.

Güncel / 28 Ocak 2021 Perşembe 14:44
Günaydın Kemal Bey! 'Diyarbakır anneleri haklıdır'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Kılıçdaroğlu ile Babacan, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Militan tartışmalarının hatırlatılması üzerine konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, 'Bu konuda çok sayıda örnek var. Erdoğan'ın 'bütün valiler dava açsın' demesinin akılla ve mantıkla ilgisi var mı? Devleti politize etmesinler. Kamu görevlilerini politize etmesinler. İşin özü budur.' dedi.

ERKEN SEÇİM

Erken seçim konusunda da görüşlerini açıklayan Kılıçdaroğlu, 'Seçime karar verecek olan kişi Sayın Erdoğan'dır. Biz yarın seçim olacakmış gibi hazırlanıyoruz.' dedi.

DİYARBAKIR ANNELERİ

CHP Lideri, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin Esenyurt ilçe başkanlığından çıkan Öcalan posterleri ve Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin sorulması üzerine şunları söyledi:

'Her anne için çocuk çok değerlidir. Her annenin çocuğunu isteme hakkı vardır. Arzu ettiği yerde bu eylemini gerçekleştirme hakkı da vardır. Annelerin taleplerini hepimizin desteklemesi lazım. Diyarbakır'da anneleri çocukların gelmesini istiyor, bundan daha haklı bir talep olamaz.

ESENYURT HDP İLÇE BAŞKANLIĞINA BASKIN

Elde edilen görüntüler polisin yaptığı baskın sonucu varsa; savcılar var, gereğini yaparlar. Teröre asla prim verilmesini doğru bulmam. Terörün yanında durulmasını doğru bulmam. Teröre her zaman karşı çıktık, çıkmaya devam edeceğiz.'

Ali Babacan ise 'Herhangi bir örgütün Türkiye'deki siyaset üzerinde gölgesinin olmaması gerekir. Türkiye'nin sorunlarının tek çözüm yolu siyasettir. Kimse çözümü başka yollarda aramasın.' dedi.

Ali BabacanKemal Kılıçdaroğlu

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