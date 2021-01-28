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Bomba getiren kadın terörist havada vuruldu

Terör örgütü PKK ile mücadelede son dakika haberi. Kuzey Irak'ın Haftanin Vadisinde sürdürülen Pençe Kaplan Harekâtında, Mehmetçiğin dikkati sayesinde, teröristlerin havadan paramotorlu saldırısının önlendiği ortaya çıktı. Buna göre bomba getiren PKK mensubu kadın terörist paramotorla yaklaşırken havada imha edildi ve yapılan tespitler sonrasında verilen son dakika haberine göre Hantur eteklerine düştü.

Güncel / 28 Ocak 2021 Perşembe 09:05
Bomba getiren kadın terörist havada vuruldu

Kuzey Irak'ın Haftanin Vadisinde sürdürülen ve çok sayıda askeri personelimizin görev aldığı Pençe Kaplan operasyonunda, Mehmetçiğin dikkati sayesinde, teröristlerin havadan paramotorlu saldırısının önlendiği ortaya çıktı.

PKK'da hain bir saldırı için görevlendirilen ve 150 kilogram bomba ile tıpkı Hatay'da denedikleri gibi paramotor adlı uçuş aracıyla gelmekte olduğu sırada imha edilen kadın teröriste ilişkin çarpıcı bilgilere ulaştı.

SON DAKİKA KADIN TERÖRİSTİN HAVADA İMHA EDİLDİĞİ ÖĞRENİLDİ

Geçen yıl 12 Temmuz'da meydana gelen olayda, "Doğa Zilan" kod adlı kadın terörist Hediye Çerçi, örgütün Suriye'den getirdiği bir paramotora 150 kiloluk bomba yükleyerek, Hantur Dağında konumlanan 40 kişilik timin üzerine atmak için havalandı. Gözetleme yapan tim, paramotoru önce İHA sandı. İHA olmadığını anlayınca siper alan keskin nişancılar, yoğun ateşe tuttuğu paramotorun üzerindeki bombayı infilak ettirdi. Parçalanan paramotor ve kadın terörist, Hantur Dağı eteklerine düştü.

2015'TE TERÖRİST OLMUŞ

Kadın teröristin 2015'te terör örgütüne katıldığı ve Suriye'nin kuzeyindeki YPG'nin askeri kamplarında maket uçak, paramotor gibi hava araçlarıyla askeri üs bölgeleri ve karakollara yönelik nasıl ve ne şekilde saldırı düzenleneceğine dair sözde branş eğitimi aldığı ve PKK'nın silahlı kadın yapılanması YJA-Star bünyesinde oluşturulan sözde Delal Amed Hava Savunma Gücü içerisinde faaliyet gösterdiği belirlendi.

Örgütün paramotor, bombalı maket uçak ve drone birimindeyken, kaçarak teslim olan A.D adlı kadın teröristte, Hediye Çerçi'yi fotoğrafından teşhis etti.

Suriye

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