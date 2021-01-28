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BM görüşmeler için tarih verdi!

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıslı taraflarla garantör ülkeleri mart başında bir araya getirmek istediğini ve anlaşma olursa yeni fikirlere açık olduğunu açıkladı.

Güncel / 28 Ocak 2021 Perşembe 22:42
BM görüşmeler için tarih verdi!

Guterres, Kıbrıslı taraflarla garantör ülkeleri mart başında bir araya getirmek istediğini ve anlaşma olursa yeni fikirlere açık olduğunu söyledi.

BM'NİN KIBRIS ÇALIŞMALARI! 

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi'ne verilen bir raporda, "zamanın, Kıbrıs'ta karşılıklı kabul edilebilir siyasi çözüme karşı işlediğini" bildirdi.

Guterres, Kıbrıslı liderler Ersin Tatar ve Nikos Anastasiadis'in yanı sıra garantör ülkeleri mümkün olan en uygun zamanda gayriresmi toplantıya çağırmayı istediğini kaydetti.

Kıbrıs'ta yıllardır süren statükonun ardından "iki toplumun farklılıklarını barışçıl, temkinli ve kararlı biçimde çözmeye yeniden kendilerini adamamaları halinde yaşanan değişimlerin geri dönüşünün olmayabileceğini" dile getiren Guterres, Kıbrıslı liderler ve garantör ülkelerle yapılacak toplantının, ortak vizyonun "gerçek kapsamına" açıklık getirilmesine yardımcı olması ve "ilerleme için gerekli adımların ana hatlarını belirlemesi" gerektiğini belirtti.

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