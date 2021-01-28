Bakanlık son rakamları açıkladı!

Sağlık Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınladığı koronavirüs tablosu ile Türkiye'de günlük tespit edilen vaka sayısı, salgın kaynaklı can kaybı, yoğun bakım hasta sayısı gibi tüm detayları erişime açıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda rakamların kritik seviyeyi aşmasıyla beraber 81 ilde kısıtlamalar uygulamaya geçmişti. Uzunca bir süredir uygulanan kısıtlamalar sonrası vakalardaki gözle görülür düşüş ise dikkat çekiyor.



KOCA'DAN TEDBİR UYARISI



Vaka sayısına dikkat çeken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Bugün tespit edilen vaka sayısı 7.279 kişi. Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz. Aşı programının selameti açısından da tedbirlere ve kısıtlamalara uymalıyız. Büyük emek ve zahmetlerle elde ettiğimiz kontrolü riske atmamalıyız." dedi.



İşte Günün Tablosu;













