Yusufeli Barajı'nda sona yaklaşıldı!

DSİ Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yusufeli Barajı ve HES inşaatında baraj ünitelerine ait yapıların inşaat çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Açıklamada, 4 milyon metreküp beton kullanılacak olan baraj gövde inşaatında yüzde 96'lık gerçekleşme sağlandığı, bu alanda bir rekora imza atıldığı kaydedildi.



İŞTE ÖZELLİKLERİ!



Yusufeli Barajı, Artvin İli’nin yaklaşık 40 km güneybatısında ve Çoruh Nehri üzerindeki Yusufeli ilçesinin 10 km akış aşağısında yer almaktadır.



Tamamlandığında 275 metre yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek, çift eğrilikli beton kemer baraj tipinde ise dünyanın üçüncü yüksek barajı olacaktır. 2,2 milyar m3 depolama kapasitesine sahip Yusufeli Barajı, Çoruh Nehri üzerinde işletmede olan ve kurulacak baraj ve HES'ler içerisinde en yüksek depolama kapasitesine sahiptir.



