Millet ittifakında kriz! Cumhur ittifakı yine kazanıyor! İşte son anket sonuçları

Türk siyaseti son günlerde hareketli günler yaşıyor.



Siyasi partiler, üst üste ittifak görüşmeleri yapmaya başladı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'na katılım için görüşmeler yapmaya devam edeceğini söyledi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bu görüşmeleri desteklediğini açıkladı.



Millet İttifakı'nda ise kriz var.



CHP yüzünden HDP'ye polis baskını düzenlenmesi iki parti arasında gerilim çıkardı.



İyi Parti ise tabanının HDP'den rahatsız olması nedeniyle ayrı bir ittifak planı yapıyor. Meral Akşener; Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'yi yanına çekerek yeni bir ittifak kurabilir.



Saadet Partisi'nin ise bir gözü Cumhur İttifakı'nda.



Seçimlere girmeden dağılma noktasına gelen muhalefet partilerinin durumu anketlere de yansıdı.



CUMHUR İTTİFAKI YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE

OPTİMAR Araştırma'nın yaptığı son ankette, Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 51,3 seviyesine kadar yükseldi.



İŞTE AYRINTILI RAKAMLAR

AK PARTİ: %40,5



CHP: %22,6



MHP: %10,8



HDP: %10,6



İYİ PARTİ: %10



DEVA PARTİSİ: %1,6



SAADET PARTİSİ: %1



BBP: %0,8



GELECEK PARTİSİ: %0,5



YENİDEN REFAH PARTİSİ: %0,3



DİĞER: %0,3



KARARSIZ: %11,6