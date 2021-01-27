Kritik uyarı geldi! Don ve buzlanma...!!!

Ankara'da bu gece kar yağışı, sabaha buzlanma ve don olayı bekleniyor.



2-5 SANTİMETRE CİVARI ÖRTÜ YAPABİLİR



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Ankara'da devam eden yağmurun, gece saatlerinden itibaren yükseklerden başlayarak kar yağışına dönüşmesi ve 2-5 santimetre civarı örtü yapması öngörülüyor.



VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARI



Özellikle buzlanma ve don olayı nedeniyle başta yüksek kesimler olmak üzere sabah saatlerinde ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



ANKARA -1°C, 1°C



Çok bulutlu yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.