KPSS tercih takvimi açıklandı!

KPSS 2021/1 - 2021/2 tercih tarihleri ne zaman? KPSS tercih takvimi belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, bu yıl yapılacak KPSS merkezi yerleştirme takvimini açıkladı. Bakan Selçuk tarihler için detaylı bilgiler verdi.



KPSS TERCİH TAKVİMİ!



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2021/1 merkezi yerleştirmeleri için 1-8 Temmuz, KPSS-2021/2 için 22-29 Aralık'ta tercih yapılabileceğini duyurdu.



Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, bu yıl yapılacak KPSS merkezi yerleştirme takvimine dair bilgiler verdi.



KPSS Merkezi Yerleştirme işlemlerinin "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde yürütüldüğünü belirten Selçuk, şunları kaydetti:



"Adaylar, KPSS-2021/1 merkezi yerleştirmeleri için 1-8 Temmuz, KPSS-2021/2 merkezi yerleştirmeleri için 22-29 Aralık'ta tercih yapabilecek. Kamu kurumları yerleştirme taleplerini ilk yerleştirme için 5 Nisan-28 Mayıs, ikinci yerleştirme için 4 Ekim-19 Kasım'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Kamu e-Uygulama sistemi üzerinden bildirebilecek. Aday tercihleri de ÖSYM tarafından 1-8 Temmuz ve 22-29 Aralık tarihleri arasında alınacak."