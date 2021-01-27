İşte Kılıçdaroğlu'nun SSK dönemi

Başkan Erdoğan, bugünki konuşmasında eski Türkiye manzaralarının Z kuşağına da hatırlatılması gerektiğini söyledi.



O dönemlerde hastanelerde vefat edenlerin rehin kaldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bir tarafta ömründe devletle ilişkisi bir dönem devlet memurluğu yapmaktan ibaret olan bir zatın elindeki kağıtlardaki bilgilerle sergilediği hezeyanlar var. SSK'nın başında bulunmadı mı? Hastanelerde rehin alınan ölülerimiz vardı. Bay Kemal'in dönemi. Z kuşağı bunları bilmiyor. Bunları hatırlatmamız lazım. Ekranları başında bizi izleyen milletime özellikle sesleniyorum.



'GENÇLERİMİZE HATIRLATMALIYIZ'

Bunları gençlerimize hatırlatmamız gerekiyor. Bay Kemal SSK'nın başında olduğu dönemlerde ölülerimiz bile rehin alınıyordu. Şu anda Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi benim oturduğum semte yakın bir yerdeydi. Okmeydanı SSK Hastanesi'ydi. Bay Kemal SSK'nın başındaydı. Şimdi bizler bir Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi ile bunlara ders veriyoruz ama bunlarda ders alacak kabiliyet yok.' dedi.



İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK dönemi:





