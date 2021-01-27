İstanbul'da kar trafiği! Yüzde 68...!!!

Megakent İstanbul'da, hem koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına kısa bir süre kalması hem de iş çıkış saati olması nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, saat 17.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 68 seviyesine ulaştı.



SİLİVRİ'DE KAR YAĞIŞI



Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarısının ardından beklenen kar yağışı sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da etkili oldu. Hava sıcaklığı 2 dereceye kadar düştü.



Kar, Silivri'de de kendisini gösterdi. Kısa sürede ilçenin yüksek kesimleri beyaza büründü. "Sabah gözümüzü karla açtık." diyen Dilek Gören, "Silivri uzun zamandır çok soğuktu, karla birlikte hava biraz daha yumuşadı. Sabah uyanır uyanmaz karı görmek çok mutlu etti. Geçen hafta İstanbul'un iç kesimlerine kar yağmıştı, buraya da yağmasını bekliyorduk" diye konuştu.



Mehmet Işık ise, "Uzun zamandır beklediğimiz, geç gelen bir kar. Bu bile mutlu etti. Geçen sene kar çok daha erken gelmişti, bu yıl gecikti. Yağan kar hem mikropların kırılması için iyi olur hem de tarım arazilerine faydası dokunur" dedi. Tayfun Özkök de "Yılın ilk karını gördüğümüz için mutluyuz. Geçen haftaki kar buraya yağmadı, bu senenin ilk karı bugün düştü. Bu yıl geç yağdı ama daha önce Ocak aynın başında yağıyordu" ifadelerini kullandı.