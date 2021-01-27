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Hamsi avcılığı yasağında yeni gelişme!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından daha önce iki defa kısmi olarak durdurulan ticari amaçlı hamsi avcılığı av yasağının 7 Şubat'a kadar uzatıldığı açıklandı.

Güncel / 27 Ocak 2021 Çarşamba 18:04
Hamsi avcılığı yasağında yeni gelişme!

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, avlanan hamsi balıklarında yasal avlanabilir boy uzunluğunun 9 santim altındaki bireylerin oranında artış olması ve et verimlerinin de oldukça düşük olması nedeniyle İstanbul Boğazı ve Karadeniz'in büyük bir bölümünde her türlü av aracı ile hamsi avcılığının 8 Ocak'tan itibaren yasaklandığı anımsatıldı. Hamsi avı kısıtlamasının uygulandığı bölgede yapılan araştırma, inceleme ve gözlemler neticesinde yeniden bir değerlendirme yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

10 GÜN SÜRE İLE DURDURULMUŞTUR

"Bu değerlendirmeye göre; 08 Ocak 2021-28 Ocak 2021 tarihleri arasında hamsi avcılığına kısıtlama getirilen karasularımızda bulunan hamsi popülasyonunda iyileşme gözlenmiş olsa da halen büyük bir bölümünün avlanabilir asgari boy uzunluğunun altında ve et veriminde sınırlı miktarda bir artış olduğu görülmüştür. Bu nedenle, gelecek yıllardaki hamsi avcılığının sürdürülebilir olarak yapılabilmesi ve hamsi stoklarının korunması amacıyla, İstanbul Boğazı'nın tamamı ile Karadeniz'de İstanbul İli Sarıyer İlçesi Kumköy Aslan Burnu'ndan Gürcistan sınırına kadar olan karasularımızda her türlü av aracı ile ticari amaçlı hamsi avcılığı 7 Şubat 2021 tarihi 00.00 saatine kadar 10 gün süre ile durdurulmuştur. Bu süre içerisinde kısıtlama bölgesindeki hamsiler, ekiplerimiz tarafından devamlı olarak takip edilerek, karasularımıza iri bireylerden oluşan yeni hamsi sürülerinin girmesi durumunda getirilen kurallar yeniden değerlendirilecektir. Kısıtlamanın bittiği 7 Şubat tarihinden balıkçılık sezon sonu olan 15 Nisan tarihine kadar denetim ve kontrollerimiz aralıksız devam edecek olup hiçbir surette 9 santimin altında hamsi avı yapılmasına müsaade edilmeyecektir." Açıklamada ayrıca, av kısıtlaması getirilen bölgenin dışında yasal boy uzunluğunda ve yeterli et veriminde bulunan hamsilerin avlanılabileceği belirtildi.

GürcistanSarıyer

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