ABD Merkez Bankası (Fed) yılın ilk faiz açıklamasını yaptı.
26 Ocak’ta başlayan Fed toplantısı sona erdi. Fed yılın ilk faiz kararını açıkladı. Fed faizlerde değişikliğe gitmedi. Birazdan Fed Başkanı Jerome Powell açıklamalarda bulunacak.
BEKLENTİLER SABİTTİ
Piyasa beklentileri Fed'in faizleri sabit bırakacağı yönündeydi. Analistler, Fed'in kararları ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısının yeni haftanın ana gündem maddesi olacağını bildirdi.
Fed’in faizlerde ve para politikasında bir değişikliğe gitmesi beklenmezken, Powell'ın söylemlerinden özellikle tahvil alım programının gelecekteki seyrine ilişkin ipuçları aranacak.
FED 2021 TOPLANTI TAKVİMİ
FOMC, her yıl olduğu gibi 2021'de de 8 kez toplanacak. FOMC toplantılarının 2021 yılındaki tarihleri şöyle olacak:
İkinci Toplantı
16-17 Mart
Üçüncü Toplantı
27-28 Nisan
Dördüncü Toplantı
15-16 Haziran
Beşinci Toplantı
27-28 Temmuz
Altıncı Toplantı
21-22 Eylül
Yedinci Toplantı
2-3 Kasım
Sekizinci Toplantı
14-15 Aralık.
FED PANDEMİNİN İLK YILINDA HANGİ KARARLARI ALMIŞTI?
Fed 2020'nin ilk toplantısında değişikliğe gitmemiş faizleri 1.50 – 1.75 aralığında bırakmıştı. Fed geçtiğimiz sene koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için 18 Mart'taki toplantıyı beklemeden 3 Mart'ta 50 baz puan indirmiş ardından 16 Mart'ta faizleri 0-0,25 aralığına çekmişti.
Fed 29 Nisan, 10 Haziran, 29 Temmuz, 16 Eylül, 5 Kasım ve 16 Aralık'ta gerçekleştirdiği diğer toplantılarında ise faizlerde değişikliğe gitmemişti.