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Fed yılın ilk faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed) yılın ilk faiz açıklamasını yaptı.

Ekonomi / 27 Ocak 2021 Çarşamba 22:06
Fed yılın ilk faiz kararını açıkladı

26 Ocak’ta başlayan Fed toplantısı sona erdi. Fed yılın ilk faiz kararını açıkladı. Fed faizlerde değişikliğe gitmedi. Birazdan Fed Başkanı Jerome Powell açıklamalarda bulunacak.

BEKLENTİLER SABİTTİ

Piyasa beklentileri Fed'in faizleri sabit bırakacağı yönündeydi. Analistler, Fed'in kararları ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısının yeni haftanın ana gündem maddesi olacağını bildirdi.

Fed’in faizlerde ve para politikasında bir değişikliğe gitmesi beklenmezken, Powell'ın söylemlerinden özellikle tahvil alım programının gelecekteki seyrine ilişkin ipuçları aranacak.

FED 2021 TOPLANTI TAKVİMİ

FOMC, her yıl olduğu gibi 2021'de de 8 kez toplanacak. FOMC toplantılarının 2021 yılındaki tarihleri şöyle olacak:

İkinci Toplantı

16-17 Mart

Üçüncü Toplantı

27-28 Nisan

Dördüncü Toplantı

15-16 Haziran

Beşinci Toplantı

27-28 Temmuz

Altıncı Toplantı

21-22 Eylül

Yedinci Toplantı

2-3 Kasım

Sekizinci Toplantı

14-15 Aralık.

FED PANDEMİNİN İLK YILINDA HANGİ KARARLARI ALMIŞTI?

Fed 2020'nin ilk toplantısında değişikliğe gitmemiş faizleri 1.50 – 1.75 aralığında bırakmıştı. Fed geçtiğimiz sene koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için 18 Mart'taki toplantıyı beklemeden 3 Mart'ta 50 baz puan indirmiş ardından 16 Mart'ta faizleri 0-0,25 aralığına çekmişti.

Fed 29 Nisan, 10 Haziran, 29 Temmuz, 16 Eylül, 5 Kasım ve 16 Aralık'ta gerçekleştirdiği diğer toplantılarında ise faizlerde değişikliğe gitmemişti.

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