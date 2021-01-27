26 Ocak’ta başlayan Fed toplantısı sona erdi. Fed yılın ilk faiz kararını açıkladı. Fed faizlerde değişikliğe gitmedi. Birazdan Fed Başkanı Jerome Powell açıklamalarda bulunacak.



BEKLENTİLER SABİTTİ



Piyasa beklentileri Fed'in faizleri sabit bırakacağı yönündeydi. Analistler, Fed'in kararları ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısının yeni haftanın ana gündem maddesi olacağını bildirdi.



Fed’in faizlerde ve para politikasında bir değişikliğe gitmesi beklenmezken, Powell'ın söylemlerinden özellikle tahvil alım programının gelecekteki seyrine ilişkin ipuçları aranacak.



FED 2021 TOPLANTI TAKVİMİ



FOMC, her yıl olduğu gibi 2021'de de 8 kez toplanacak. FOMC toplantılarının 2021 yılındaki tarihleri şöyle olacak:



İkinci Toplantı



16-17 Mart



Üçüncü Toplantı



27-28 Nisan



Dördüncü Toplantı



15-16 Haziran



Beşinci Toplantı



27-28 Temmuz



Altıncı Toplantı



21-22 Eylül



Yedinci Toplantı



2-3 Kasım



Sekizinci Toplantı



14-15 Aralık.



FED PANDEMİNİN İLK YILINDA HANGİ KARARLARI ALMIŞTI?



Fed 2020'nin ilk toplantısında değişikliğe gitmemiş faizleri 1.50 – 1.75 aralığında bırakmıştı. Fed geçtiğimiz sene koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için 18 Mart'taki toplantıyı beklemeden 3 Mart'ta 50 baz puan indirmiş ardından 16 Mart'ta faizleri 0-0,25 aralığına çekmişti.



Fed 29 Nisan, 10 Haziran, 29 Temmuz, 16 Eylül, 5 Kasım ve 16 Aralık'ta gerçekleştirdiği diğer toplantılarında ise faizlerde değişikliğe gitmemişti.



