Erdoğan'dan kısıtlama açıklaması!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısı çıkışında kısıtlamalar kalakacak mı sorusunu cevapladı. Kabine toplantısını işaret eden Erdoğan 'Varsa öyle bir şey kabinedeki görüşme sonrasında açıklarız' dedi.



KABİNE TOPLANTISINI İŞARET ETTİ



AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşen haftalık grup toplantısındaki konuşmasının ardından çıkışta basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Başkan Erdoğan kısıtlamaların kalkıp kalkmayacağına ilişkin soruya 'Kabine toplantısının ardından varsa öyle bir şey açıklarız' dedi.





