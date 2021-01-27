Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye ile AB arasında diyalog için yeni bir fırsat penceremiz var

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki diyaloglar sürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Türkiye-AB ilişkileri için önemli açıklamalar yaptı.



'FIRSAT PENCEREMİZ VAR'



Çavuşoğlu; 'Şimdi Türkiye ile AB arasında yenilenen bir diyalog için bir fırsat penceremiz var.' dedi.



'SOMUT ADIMLAR GEREKLİ'



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçtiğimiz hafta salı günü Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüşmesinden önce açıklama yaptı.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif atmosferin oluşturulması önemli. Bunun sürdürülebilir olması için somut adımlar gerekli' dedi.



'İYİ BİR DİYALOG İMKANI SAĞLADIK'



Çavuşoğlu, 2020'nin Türkiye-AB ilişkilerinde sorunlu bir yıl olduğunu belirterek şöyle devam etti:



'Aralık zirvesi ortak açıklamasından sonra daha pozitif bir atmosfer yaratmak için her iki taraftan da siyasi irade ortaya çıktı. Ayrıca ilişkilerin daha sağlıklı gelişmesi bakımından karşılıklı olumlu açıklamalar oldu. Daha iyi bir diyalog imkanı sağladık. O nedenle bugün Brüksel'deyim.'



