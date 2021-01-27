CHP Çan’da ikinci kriz!

Çanakkale'nin Çan İlçesi'nde Belediye Başkanı Bülent Öz'ün adı yolsuzluklara karışan eski Gençlik Kolları Başkanı'nı belediyeye memur olarak almak istemesiyle başlayan, genel merkezin duruma itiraz eden İlçe Başkanı Harun Arslan'ı görevden almasıyla sonuçlanan olayda sular bir türlü durulmuyor. Yolsuzluk iddialarına karşı tavır aldığı için partisi tarafından ihraç edilen ilçe başkanına bir destek de geçtiğimiz dönemde yine partisi tarafından görevden alınan eski ilçe başkanı avukat Ümran Aydın'dan geldi. Arslan'ın görevden alındığını sosyal medyada ilk duyuran isim olan Aydın, sosyal medyadan partisini topa tuttu.



AYNI KADERİ PAYLAŞTI



Çan CHP İlçe Başkanı Avukat Ümran Aydın, 2019 yılında ilçe örgütüyle hazırladığı meclis üyesi listesi il yönetimi tarafından kabul edilmeyince dönemin il başkanı İsmet Güneşhan ile ters düştü. Güneşhan'ın müdahalesine rağmen ilçe yönetimiyle hazırladığı listeyi ilçe seçim kurulana teslim eden Aydın, kısa bir süre sonra ihraç talebiyle disiplin kurulana sevk edildi. Bunu öğrenen Aydın partisinden istifa ederek, duruma tepki göstermişti.



OTURMA EYLEMİ YAPACAĞINI AÇIKLAMIŞTI



Geçtiğimiz yıl, parti üyeliğine tekrar başvuru yapan Aydın, partiye kabulünün CHP Genel Başkanı Muharrem Erkek tarafından engellendiğini iddia ederken Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Partime geri dönüş için yapmış olduğum üyelik başvuruma, Genel Başkan Yardımcımız Muharrem Erkek'in engel olduğunu ve özel not düştüğünü üzülerek öğrendim. Bu nedenle yarın (dün) duruşmalarımı ayarlayacak ve cumartesi günü (bugün) partimiz genel merkezi önünde oturma eylemine başlayacağım. İlçemde belediyeyi kazanmanın mükâfatının neden bu olduğunu ve neden üyeliğime engel olunduğunu; hem bana hem de kamuoyuna açıklayana kadar da eylemimi bitirmeyeceğim. Kamuoyuna saygıyla duyurulur' demişti.



DESTEK VERDİ



Bu kez kendisiyle aynı kaderi paylaşan Harun Arslan'a sosyal medya hesabından destek veren Ümran Aydın yaptığı paylaşımda; 'Mevcut belediye başkanının desteklediği adaya rağmen Çan` daki CHP üyelerinin yüzde 65 oyunu alarak Çan İlçe Başkanlığı`na seçilen başkanımız Harun Arslan CHP Genel Merkezi tarafından görevden alınmıştır. CHP Çan örgütü dimdik ayaktadır, görevinin başındadır. Seçimle bükemedikleri bileğimizi, kağıt üstünde almaya çalışanlar, partimize en büyük zararı vermektedir' ifadelerini kullandı.



NE İLK NE SON



49 bin nüfuslu ilçe de ilçe yönetiminin genel merkezle yaşadığı ilk problem değil. 2004 yılında İlçe Başkanlığı görevinde bulunan Ramazan Mesut Özyurt partisi tarafından görevden alınmasıyla başlayan kıyım Ümran Aydın ve son olarak Harun Arslan ile devam ederken partililer duruma tepki gösterdi.