Beykoz Tabiat Parkı'nda yangın!

Olay, 20.30 sıralarında Beykoz Cumhuriyet Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre, Polonezköy Tabiat Parkı yürüyüş yolu girişinde bulunan içinde yaşlı bir kadına ait koyun, keçi ve tavukların bulunduğu barakalar, alev alev yandı.



İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



HAYVANLAR SON ANDA KURTARILDI



İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından alevleri kontrol altına aldı. Barakada bulunan hayvanlar, bölgede bulunan tarafından barakalardan çıkarıldı. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerken itfaiye ekiplerinin barakalarda soğutma çalışması devam ediyor.



