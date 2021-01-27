Apple kullananlar dikkat! Şikayetler artıyor!

Bir süredir 'beta' sürümünde olan ve test çalışmaları devam eden iOS 14.4, Apple iPhone kullanıcılarının beğenisine sunuldu. İOS 14.4, işletim sisteminde yapılan bazı iyileştirmeler ve düzenlemeleri içeriyor. Apple destek forumlarında İOS 14.4 ile ilgili değerlendirmelerde bulunan bazı kullanıcılar, cihazlarını güncelledikten sonra çeşitli sorunlarla karşılaştıklarını ifade etti.



PİL TÜKETİMİNİ ARTIRIYOR



Apple destek formuna yaşadığı sorunu yazan bir iPhone kullancısı, İOS 14.4 güncellemesini yükledikten sonra pil tüketiminin arttığını belirtti. Bir başka iPhone Xs Max kullanıcısı da şarjının hızlı azaldığını ifade etti.



TELEFONU YENİDEN BAŞLATSA DA SORUN DÜZELMİYOR



Cihazlarında şarjın hızlı azalması dışında başka farklı sorunlar yaşayan kullanıcılar da var. Apple destek formuna yazan bir başka kullanıcı, iPhone'da yer alan Kişiler klasöründe kayıtlı olmayan numaralardan çağrı geldiğinde, iPhone'un çalmadığını, ses gelmediğini vurguladı. Telefonu yeniden başlatsa da, sorunun düzelmediğini de söyledi. Başka bir kullanıcı ise iOS 14.4 güncellemesinden sonra uygulamaları silemediğini yazmış.