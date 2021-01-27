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ABD Başkanı Biden'dan soykırım mesajı!

ABD Başkanı Joe Biden, Uluslararası Holocaust'u Anma Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, "Bugün bir kez daha vurgulamak isterim ki gelecek soykırımları engellemek bizim hem ahlaki görevimiz hem de ulusal ve global bir konumuzdur." ifadesini kullandı.

Güncel / 27 Ocak 2021 Çarşamba 20:22
ABD Başkanı Biden'dan soykırım mesajı!

Biden, Uluslararası Holocaust'u Anma Günü vesilesiyle yazılı açıklama yayımlayarak, Naziler tarafından katledilen 6 milyon Yahudi ve diğer gruplara mensup kişileri saygıyla andıklarını belirtti.

"Avrupa'da yaşananları asla unutmamalıyız, insanlığın nefret ve bölücü doktrinler yüzünden yaşadığı kabusu bir kenara itmemeliyiz." ifadesini kullanan Biden, Holocaust'u ilk kez babasından dinlediğini ve o günden bu yana tekrar benzeri şeylerin yaşanmasını önleme tutkusunun içinde olduğunu kaydetti.

"HOLOCAUST'UN HİKAYESİNİ, 'BİR DAHA ASLA' SÖZÜMÜZÜ TUTMAK İÇİN NESİLDEN NESLE AKTARMALIYIZ"

Biden, çocuklarını Almanya'daki Nazi kamplarına götürdüğünü ve torunlarını da götürmek istediğini belirterek, "Holocaust'un hikayesini, 'bir daha asla' sözümüzü tutmak için nesilden nesle aktarmalıyız. Böylece gelecek soykırımların önüne geçebiliriz. Kamusal söylemde Holocaust inkarcılarının ve bu katliamı küçük görenlerin seslerinin yükseldiği günümüzde, Holocaust kurbanlarını, kahramanlarını ve derslerini hatırlamak ayrı bir önem kazanmıştır." ifadesini kullandı.

Antisemitizm ve hoşgörüsüzlüğün yükselmesine de izin verilmemesi gerektiğinin altını çizen Biden, "Bugün bir kez daha vurgulamak isterim ki gelecek soykırımları engellemek bizim hem ahlaki görevimiz hem de ulusal ve global bir konumuzdur." görüşüne yer verdi.

"Holocaust tarihin bir kazası değildir." ifadesini kullanan Biden, bunun hükümetlerin soğukkanlı uyguladığı nefret dolu politikaların ve insanların sessiz kalmasının bir sonucu olduğunu vurguladı.

Biden, "Nefret kontrol edilmezse hükümette ve toplumda temel özgürlükleri koruyan güçler ayrılığı kaybedilirse sonuç şiddet ve toplu katliamlar olur. ABD, Holocaust'tan kurtulan kişiler için adalet şampiyonudur. Holocaust'tan dersler çıkararak, tüm insanların şerefli bir şekilde yaşadığı dünya kurma sözümüze sadığız." ifadesini kullandı.

Almanya

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