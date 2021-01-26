Twitter'dan yeni hamle! Yakının hesabı da askıda!

Twitter'ın yazılı açıklamasında, Lindell'in, Kasım 2020 başkanlık seçimlerinde hile yapıldığını iddia ederek, seçimler hakkında dezenformasyon yaydığı belirtildi.



Açıklamada, bu nedenle, Lindell'in yaklaşık yarım milyon takipçisi bulunan kişisel hesabının süresiz askıya alındığı kaydedildi.



Twitter, 6 Ocak'taki Kongre baskınının ardından Trump'ın kişisel hesabını da süresiz askıya almıştı.



"ABD ESKİ BAŞKANI TRUMP'IN OFİSİ" KURULDU



Öte yandan, 20 Ocak'ta görev süresi biten Trump, Florida eyaletinde "ABD Eski Başkanı Trump'ın Ofisi" isimli bir ofis kurdu.



Ofisten yapılan açıklamada, "Bu ofis, Trump'ın yazışmalarından, açıklamalarından, programlarından ve resmi eylemlerinin yönetiminden sorumlu olacaktır." ifadesine yer verildi.