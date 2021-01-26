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Türk SAT hala kayıp!

İsveç'in başkenti Stockholm'de 18 Kasım 2020'de kaybolan 31 yaşındaki Türk asıllı Deniz Komando Subayı Deniz Arda, 3 aydır bulunamıyor. Cep telefonu ve kimliğini evde bırakan komando Arda'nın durumu esrarını koruyor...

Güncel / 26 Ocak 2021 Salı 18:25
Türk SAT hala kayıp!

Deniz Arda'nın babası Yüksel Arda, oğluyla ilgili gelişmeleri Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt ile birlikte değerlendirdi.

Baba Arda yaptığı açıklamada, oğlunun 18 Kasım 2020'den beri arandığını ve henüz hiçbir ize rastlanmadığını belirtti.

Oğlunun çok özel yetiştirilmiş bir komando olduğunu ve İsveç'in silahlı kuvvetlerinde görev yaptığını anlatan Arda, 'Oğlum Stockholm'de kayboldu. 3 ay önce bir spor salonunda antrenman yaptıktan sonra salondan çıkış görüntüleri mobese kameralarına yansımış. Ondan sonra nereye gittiği, ne olduğu ile ilgili hiçbir görüntü ve bilgi yok.' dedi.

Oğlunun en son bilgisayar ortamında arkadaşlarına gönderdiği mesajında Stockholm'un Nacka bölgesinde uzun bir koşuya çıkacağı bilgisini verdiğini kaydeden Arda, 'Nacka bölgesinde asker, polis ve sivil toplum kuruluşları 3 aydır havadan ve yerden geniş yelpazede arama yapıyor. İsveç tarihinde 3 bin 200 sivil insanın ilk defa böyle bir arama yaptığı kayıtlara geçti. Maalesef şimdiye kadar hiçbir ize rastlanmadı.' diye konuştu. Arda, 'Polis, cinayet, kaçırılma, canına kıyma veya kendi isteği ile ortadan kaybolma teorileri üzerinde çalışıyor.' ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Yunt ise ilk günden beri olayı yakından takip ettiklerini, Dışişleri Bakanlığını bilgilendirdiğini söyledi.

İsveç

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