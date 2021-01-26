Tunç Soyer’in liyakatsiz atamasına isyan büyüyor

İzmir'de “Başka bir tarım mümkün” sloganıyla uygulanacak yeni tarım modelini kamuoyuna açıklayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, belediye bünyesinde tarımla ilgili kritik bir atama gerçekleştirdi.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na sosyolog Şevket Meriç'i ataması liyakat tartışması başlattı. Soyer'in daha önce Özel Kalem Müdürü yaparak devlet memuru olmasını sağladığı Meriç'in yeni görevine tepki gösteren CHP'nin İl Tarım Komisyonu Başkanı Hatice Uslu, “Belediyede ziraat mühendisi yokmuş gibi Neptün Soyer'in filecisi tarımın başına getirildi” dedi.



Seferihisar'da görev yaptığı dönemde kendisi ve eşi Neptün Soyer'le birlikte çalışan, Açık Öğretim Sosyoloji mezunu Meriç'in bu göreve atanması 'liyakat' tartışması çıkardı. CHP İzmir İl Tarım Komisyonu Başkanı, ziraat yüksek mühendisi Hatice Zeybek Uslu, atamaya ateş püskürdü.



CHP İzmir İl Tarım Komisyonu Başkanı'ndan Tunç Soyer'e: İzmir salak değil.



Yeni Asır'a konuşan Uslu, Meriç'in Seferihisar döneminde Neptün Soyer'in hizmetinde çalıştığını iddia ederek, 'Bunu hepimiz biliyoruz. Hatta lakabı da 'fileciye' çıkmış bir insan. Sen Büyükşehir'de önceki dönemki İzmir Tarım Modeli'nin yaratıcısı İzmir Tarım Grubu'nu tanımayıp, bu liyakatsiz adamla devam ediyorsan bizim söyleyecek çok sözümüz olur. Sanki belediyede hiç ziraat mühendisi yokmuş gibi Neptün Soyer'in filecisini Tarım Daire Başkanı yaptı. İzmir salak değil. Biz de salak değiliz. Kusura bakmasın ama burası Seferihisar değil' dedi.

Tunç Soyer'in gerçekleştirdiği bu atamaya CHP'ye yakın TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi de tepki gösterdi.



“Ziraat mühendislerini görmezden gelmek, tarımı görmezden gelmektir” başlığıyla yayımlanan açıklamada, “Sayın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızı, atama ve görevlendirmelerin ehliyet ve liyakate dayalı yapılması ilkesine uygun davranmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.